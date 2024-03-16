Ataşehir'de yol verme tartışması: Sürücüyü tehdit etti

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Olay dün öğle saatlerinde Ataşehir'de yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki bir aracın sürücüsü, sağ şeritten sol şeride geçmek istedi. Bu sırada orta şeritten giden otomobil sürücüsü, trafikten dolayı yol vermedi. Yol isteyen sürücü, 500-600 metre sonra kendisine yol vermediğini iddia ettiği aracın önünü kesti ve aşağı indi. Yol vermeyen sürücünün kullandığı aracın yanına giderek aşağı inmesini istedi. Otomobildeki sürücü ise araçtan inmeyeceğini söyleyerek cep telefonuyla o anları görüntülemeye başladı.

Buna sinirlenen diğer sürücü, aracından cep telefonunu alarak geri geldi ve diğer aracın fotoğrafını çekerek "Ben seni akşam nasıl buluyorum, aldım plakanı" dedi. Bu sırada sinirlenen sürücünün yanındaki diğer kişi de araçtan inerek diğer aracın kapısını açmaya çalıştı. Daha sonra sürücü ve yanındaki kişi kendi araçlarına geri döndü ve olay yerinden uzaklaştı. Yaşananları aracından inmeyen sürücü cep telefonuyla kaydetti.

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"TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN ARACINI YUMRUKLADI"

Öte yandan bir diğer yol kavgası da Yenisahra Mahallesi D-100 karayolu Kadıköy istikametinde yaşandı. Yol verme nedeniyle hafif ticari araç sürücüsü ile cip sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Cip sürücüsü, tartıştığı kişinin aracını yumrukladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.