×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ataşehir'de yol verme tartışması: Sürücüyü tehdit etti

Güncelleme Tarihi:

#Tartışma#Trafik#Yol Verme
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 13:10

Ataşehir'de iddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücülerden biri yol kavgası yaşadığı aracın önünü kesip, kapısını açmayan sürücüyü tehdit etti. Aracından inmeyen sürücü o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Haberin Devamı

Olay dün öğle saatlerinde Ataşehir'de yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki bir aracın sürücüsü, sağ şeritten sol şeride geçmek istedi. Bu sırada orta şeritten giden otomobil sürücüsü, trafikten dolayı yol vermedi. Yol isteyen sürücü, 500-600 metre sonra kendisine yol vermediğini iddia ettiği aracın önünü kesti ve aşağı indi. Yol vermeyen sürücünün kullandığı aracın yanına giderek aşağı inmesini istedi. Otomobildeki sürücü ise araçtan inmeyeceğini söyleyerek cep telefonuyla o anları görüntülemeye başladı.

Buna sinirlenen diğer sürücü, aracından cep telefonunu alarak geri geldi ve diğer aracın fotoğrafını çekerek "Ben seni akşam nasıl buluyorum, aldım plakanı" dedi. Bu sırada sinirlenen sürücünün yanındaki diğer kişi de araçtan inerek diğer aracın kapısını açmaya çalıştı. Daha sonra sürücü ve yanındaki kişi kendi araçlarına geri döndü ve olay yerinden uzaklaştı. Yaşananları aracından inmeyen sürücü cep telefonuyla kaydetti.

Haberin Devamı

"TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN ARACINI YUMRUKLADI"

Öte yandan bir diğer yol kavgası da Yenisahra Mahallesi D-100 karayolu Kadıköy istikametinde yaşandı. Yol verme nedeniyle hafif ticari araç sürücüsü ile cip sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Cip sürücüsü, tartıştığı kişinin aracını yumrukladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tartışma#Trafik#Yol Verme

BAKMADAN GEÇME!