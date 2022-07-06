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Olay, dÃ¼n saat 08.00 sÄ±ralarÄ±nda Ä°Ã§erenkÃ¶y Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re tamirhane sahibi Eren YÄ±lmaz'Ä±n baktÄ±ÄŸÄ± 3 yavru setter cinsi kÃ¶pek iÅŸyerinin Ã¶nÃ¼nde oyun oynuyordu. YÄ±lmaz, kÃ¶peklerin bakÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada â€œHector isimli 4 aylÄ±k kÃ¶pek yoldan geÃ§en baÅŸka bir iÅŸyerinin Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± gÃ¶rerek yanÄ±na koÅŸtu. Ã‡alÄ±ÅŸan kÃ¶peÄŸi bir sÃ¼re severken, o sÄ±rada yoldan geÃ§en otomobil geri dÃ¶nmeye Ã§alÄ±ÅŸan kÃ¶peÄŸe Ã§arptÄ±. Otomobilin altÄ±nda kalan yavru kÃ¶pek hayatÄ±nÄ± kaybederken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ durmayarak yoluna devam etti. KÃ¶peÄŸin sahibi ve diÄŸer Ã§alÄ±ÅŸanlar sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ durdurmak istedi ama baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±. YÄ±lmaz, kÃ¶peÄŸini ezen sÃ¼rÃ¼cÃ¼den ÅŸikayetÃ§i oldu.Â

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"KÃ–PEÄžÄ°M Ã–LDÃœ, CÄ°ÄžERÄ°M YANDI"

Sabah 08.00 gibi iÅŸyerine geldiÄŸini belirten Eren YÄ±lmaz, "3 tane setter cinsi kÃ¶peÄŸimiz var. BakÄ±mlarÄ±nÄ± yapÄ±yorduk, altlarÄ±nÄ± temizliyorduk. Burada Ã§alÄ±ÅŸan esnafÄ±n elemanÄ± geÃ§erken onun yanÄ±na kaÃ§mÄ±ÅŸ. O da kÃ¶peÄŸi sevmiÅŸ. Bu sÄ±rada lÃ¼ks bir otomobil kÃ¶peÄŸi ezdi, durmadan kaÃ§tÄ± gitti. YazÄ±k bir yanÄ±na inip, bir geÃ§miÅŸ olsun, bir veterinere yetiÅŸtirelim bu hayvanÄ±. NasÄ±l yaÅŸatabiliriz, deseydi yine ÅŸikayetÃ§i olmazdÄ±m. Ama bunlarÄ± bile demeden kaÃ§tÄ± gitti. KÃ¶peÄŸim Ã¶ldÃ¼, ciÄŸerim yandÄ±. Polise gittim, ÅŸikayetÃ§i oldum ve ben bunun hesabÄ±nÄ±n sorulmasÄ±nÄ± istiyorum" dedi.Â

"BÄ°BERONLA BESLEYÄ°P ,BÃœYÃœTTÃœM"

4 aydÄ±r kÃ¶peklere baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen YÄ±lmaz, "Bunlar ÅŸecereli hayvan. Setter cinsi av kÃ¶pekleri bunlar. Av hobim var. O yÃ¼zden kendim yetiÅŸtiriyorum. Zaten kÃ¶pek oteline gÃ¶tÃ¼recektim. Geceleri dÃ¼kkanÄ±n iÃ§inde, gÃ¼ndÃ¼zleri burada bakÄ±yordum. Ä°ÅŸ yerimin yan tarafÄ±nda bÃ¶yle Ã§iftliÄŸin iÃ§inde besliyorum. AÅŸÄ±larÄ±, karneleri hepsi var. 3 kardeÅŸe bakÄ±yordum. DiÄŸerlerinin adÄ± Helen ve Pars. Annelerini Ã§aldÄ±lar daha bir haftalÄ±kken. Biz bunlarÄ± biberonla besleyip, bÃ¼yÃ¼tÃ¼yordum" diye konuÅŸtu.Â

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FECÄ° KAZA KAMERADA

Otomobilin yavru kÃ¶peÄŸi ezdiÄŸi anlar, bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde otomobil yola Ã§Ä±kan kÃ¶peÄŸin ezerek yoluna devam ediyor. OlayÄ± gÃ¶ren kÃ¶peÄŸin sahibi ve Ã§evredekilerin otomobili durdurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.