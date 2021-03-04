MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAtaşehir'de yasa dışı silah ticareti yapanlara operasyon
GeriGündem Ataşehir'de yasa dışı silah ticareti yapanlara operasyon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İstanbul-DHA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Ataşehir'de yasa dışı silah ticareti yapanlara operasyon

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ataşehir'de yasa dışı silah ticareti yapanlara operasyon

ATAŞEHİR'de düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Ataşehirde yasa dışı silah ticareti yapanlara operasyon
Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi otoparkında yasa dışı silah ticareti yapılacağı yönünde ihbar alan ekipler, geçtiğimiz salı günü saat 20.30 sıralarında operasyon yaptı. Polis ekipleri silah satışı amacıyla otoparka gelen E.K. (36) ve U.İ. (33) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin sevk edildikleri mahkemece adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldıkları öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi