Ataşehir'de yangın paniği: Daire kullanılamaz hale geldi

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Yangın saat 13.00 sıralarında, Esatpaşa Mahallesi Boran Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katında çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede dairenin tamamını sardı.

Dairede yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle binada yaşayanlar ekipler tarafından tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Dairede yaşayan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken daire kullanılamaz hale geldi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Bir mahalleli, "Yorgandan alev almış bizim de bildiğimiz bu. Arkadaşımız o sırada evde yalnızmış. Tedbir amaçlı ambulansa alındı." diye konuştu.