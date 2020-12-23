Ataşehir'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde koronavirüs denetimi yapıldı. Ekipler, otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumları kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Camları film olan minibüslerde ekipler minibüsün içine girerek kontrol etti.