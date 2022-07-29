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Ataşehir'de tepki çeken görüntü: Köpeklere içki şişesi fırlattı

#Köpek#Şişe#Ataşehir

Ataşehir'de bir kişi, sokakta yatan 3 köpeğe, elindeki içki şişesini fırlattı. Kırılan şişeden fırlayan cam parçaları köpeklerden birinin sırtına  saplandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

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Aşık Veysel Mahallesi'nde bir işyeri önünde dün 03.00 sıralarında, sokaktan geçen kimliği belirlenemeyen bir kişi, elindeki içki şişesini 3 köpeğin üzerine doğru fırlattı. Şişe kırılarak etrafa saçılırken, cam kırıkları köpeklerden birinin sırtına saplandı. Köpekler korkuyla sokaktan uzaklaştı. Esnaf Okan Ayvalıtaş sabah iş yeri önündeki şişe kırıkları ve camdaki izleri görünce güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde iş yeri önünde yatan 3 sokak köpeğine yoldan geçen bir kişinin elindeki içki şişesini fırlattığını gördü. 

Ataşehirde tepki çeken görüntü: Köpeklere içki şişesi fırlattı

"BÜYÜK İHTİMALLE KÖPEKLERDEN BİRİ YARALANDI"

Ayvalıtaş, "Bizim mahallemizin köpekleri. Dükkanın önü geniş olduğu için akşam buraya geliyorlar. Yoldan geçen bu kişi, yüzü görünmüyor kamerada, elindeki alkol şişesini bir anda, durup dururken köpeklerin üzerine fırlatıyor. Köpeklerden birinin sırtına cam parçası geliyor. Büyük ihtimalle yaralandı. Bu saate kadar ortalıkta gözükmediler. Köpeklerin hiç kimseye zararı olmadı bugüne kadar. Elimden geldiğince yemek vermeye de çalışıyorum. Kasap da bazen et parçaları veriyordu" diye konuştu.

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#Köpek#Şişe#Ataşehir

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