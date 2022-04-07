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Ataşehir'de tepki çeken görüntü! İBB, onlarca ağacı söktü

#İstanbul#Ataşehir#Ağaç
Ataşehirde tepki çeken görüntü İBB, onlarca ağacı söktü

Ataşehir’de cadde ortasında bulunan onlarca ağaç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince söküldü. Ağaçların sökülerek kamyonete yüklendiği anlar görüntülendi. Ağaç kesimine tepki gösteren Ercan Güven, "Ağaçların neden kesildiğini bilemiyoruz. Bu ağaçları alıp başka yere dikecekler mi, dikmeyecekler mi, bu ağaçlar ne olacak bunların açıklamasını yapsınlar" dedi.

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Olay, sabah saatlerinde İnönü Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Erken saatlerde adrese gelen İBB ekipleri cadde üzerinde orta refüj üzerindeki yeşillik alanda bulunan onlarca ağacı sökerek kamyonete yükledi. Cadde üzerindeki diğer ağaçlarında söküm işlemleri devam ederken konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ataşehirde tepki çeken görüntü İBB, onlarca ağacı söktü
Yapılan ağaç sökümünü gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Ekiplerin ağaçları sökerek kamyonete yüklediği anlar ve söküm işlemlerinin devam ettiği alan havadan görüntülendi.

Ataşehirde tepki çeken görüntü İBB, onlarca ağacı söktü

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“HALKA HESAP VERSİNLER”

Yapılan ağaç kesimine tepki gösteren vatandaşlardan Ercan Güven, “Şu an burada ağaçların neden kesildiğini bilemiyoruz. Bu ağaçları alıp başka yere dikecekler mi, dikmeyecekler mi, bu ağaçlar ne olacak bunların açıklamasını yapsınlar. Halka hesap versinler. Bir çalışma varsa açıklama yapsınlar, insanlar zaten bunu anlar. Herkesin acil bir şekilde anlayacağı bir açıklama olması lazım. Bu şekilde bir ağaç kesimini kabul edemeyiz” dedi.

Ataşehirde tepki çeken görüntü İBB, onlarca ağacı söktü

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#İstanbul#Ataşehir#Ağaç

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