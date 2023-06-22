Tekel bayi sahibini darbedip iş yerine ateş açtılar

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Olay, akşam saatlerinde Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki tekel bayisine gelen kimliği belirsiz 5 kişi, iş yeri sahibi Ergün Üçtepe'yi aradı. Üçtepe'nin aracında oturduğunu gören şüpheliler, Üçtepe'yi aracında yumruklarla darbetti. Kimliği belirsiz kişiler daha sonra yolun karşı tarafına geçip silahla iş yerine ateş etmeye başladı.

İş yeri sahibi de silahla karşılık verdi. Mermiler bir markete isabet ederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darbedilen iş yeri sahibi Ergün Üçtepe ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Mahalle sakini Bülent Dayı, "Tam olarak göremedik ama 7-8 el silah sesi oldu. Tekelciyi darbetmişler. Buraya geldiğimizde onlar bu tarafa doğru kaçtılar. Karşılıklı bir çatışma oldu, o kadar bildiğimiz. Polis ekipleri geldi hemen, şu an kameraları inceliyor" dedi.

Mahalle esnafı Murat Dağabakan, "Bir gürültüyle dışarı çıktık. 32 yıldır aynı mekanda esnaflık yapıyorum. Komşularımız burada. Gürültü olunca normal bir sarhoş gürültüsü olarak anladık. Dışarı çıkınca 8-10 kişilik bir grubun aracın içindeki birine saldırdığını gördük. Kimin olduğunu bilmiyorduk o ara.

Biraz yaklaşınca komşumuz olduğunu fark ettik. Tam biz giderken o ara silahlar çekildi. Tanımadığımız insanlar, bilmiyorum. Yolun karşısına geçildi birkaç kez ateş edildi. Silahları görünce ben oğlumu alıp olay yerinden uzaklaşmak istedim. Normal bir kavga olsa komşuluk görevimizdir, ayıracağız ama silahlar çıkınca biraz farklı olur.

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Sağlık ekiplerini ve polisleri aradık. Arkadaşımız 'Ben tanımıyorum insanları. Hiçbir bağım yok' dedi. O biraz kafa karıştırıyor. Bilmiyoruz aralarında bir husumet var mı, yok mu. Biz bıçak darbesi aldı diye tahmin ettik. Sadece suratında yumruklar nedeniyle morluk ve şişlikler var. Çok ciddi bir şey olduğunu tahmin etmiyorum" diye konuştu.