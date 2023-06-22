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Tekel bayi sahibini darbedip iş yerine ateş açtılar

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#Ataşehir#İçerenköy#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 09:41

Ataşehir'de iddiaya göre kimliği belirsiz 5 kişi, tekel bayi sahibini önce aracının içinde darbetti, ardından silahla iş yerine ateş etti. İş yeri sahibi de ateş ederek karşılık verince şüpheliler kaçtı. Yaralanan iş yeri sahibi ambulansla hastaneye götürülürken, silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, akşam saatlerinde Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki tekel bayisine gelen kimliği belirsiz 5 kişi, iş yeri sahibi Ergün Üçtepe'yi aradı. Üçtepe'nin aracında oturduğunu gören şüpheliler, Üçtepe'yi aracında yumruklarla darbetti. Kimliği belirsiz kişiler daha sonra yolun karşı tarafına geçip silahla iş yerine ateş etmeye başladı.

Tekel bayi sahibini darbedip iş yerine ateş açtılar

İş yeri sahibi de silahla karşılık verdi. Mermiler bir markete isabet ederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darbedilen iş yeri sahibi Ergün Üçtepe ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Tekel bayi sahibini darbedip iş yerine ateş açtılar

Mahalle sakini Bülent Dayı, "Tam olarak göremedik ama 7-8 el silah sesi oldu. Tekelciyi darbetmişler. Buraya geldiğimizde onlar bu tarafa doğru kaçtılar. Karşılıklı bir çatışma oldu, o kadar bildiğimiz. Polis ekipleri geldi hemen, şu an kameraları inceliyor" dedi.

Tekel bayi sahibini darbedip iş yerine ateş açtılar

Mahalle esnafı Murat Dağabakan, "Bir gürültüyle dışarı çıktık. 32 yıldır aynı mekanda esnaflık yapıyorum. Komşularımız burada. Gürültü olunca normal bir sarhoş gürültüsü olarak anladık. Dışarı çıkınca 8-10 kişilik bir grubun aracın içindeki birine saldırdığını gördük. Kimin olduğunu bilmiyorduk o ara.

Tekel bayi sahibini darbedip iş yerine ateş açtılar

Biraz yaklaşınca komşumuz olduğunu fark ettik. Tam biz giderken o ara silahlar çekildi. Tanımadığımız insanlar, bilmiyorum. Yolun karşısına geçildi birkaç kez ateş edildi. Silahları görünce ben oğlumu alıp olay yerinden uzaklaşmak istedim. Normal bir kavga olsa komşuluk görevimizdir, ayıracağız ama silahlar çıkınca biraz farklı olur.

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Tekel bayi sahibini darbedip iş yerine ateş açtılar

Sağlık ekiplerini ve polisleri aradık. Arkadaşımız 'Ben tanımıyorum insanları. Hiçbir bağım yok' dedi. O biraz kafa karıştırıyor. Bilmiyoruz aralarında bir husumet var mı, yok mu. Biz bıçak darbesi aldı diye tahmin ettik. Sadece suratında yumruklar nedeniyle morluk ve şişlikler var. Çok ciddi bir şey olduğunu tahmin etmiyorum" diye konuştu.

Tekel bayi sahibini darbedip iş yerine ateş açtılar

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#Ataşehir#İçerenköy#Silahlı Saldırı

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