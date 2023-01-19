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Ataşehir’de pusu! Otomobile kurşun yağdırdılar

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#Ataşehir#Pusu#Silahlı Saldırı
Ataşehir’de pusu Otomobile kurşun yağdırdılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 02:17

Ataşehir’de sokakta pusu kuran motosikletli kişiler, iddiaya göre husumetlilerinin bulunduğu otomobile kurşun yağdırdı. Otomobilde bulunanlar, şoförün geri manevrası ile saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırıda park halinde bulunan bir otomobil de isabet aldı.

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Olay, saat 23.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi, Tepelik Sokak ile Balin Sokak birleşiminde meydana geldi. İddiaya göre, Balin Sokak üzerinde ilerleyen 34 ECZ 546 plakalı otomobil, Tepelik Sokak girişine geldiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda kurşun isabet eden otomobilin sürücüsü, geri manevra ile uzaklaşarak saldırıdan hem kendisini hem de otomobilde bulunanları kurtardı. Saldırı anında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarparak durabildi.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sırasında, saldırıda park halinde bulunan bir otomobilin de isabet aldığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sırasında, sokakta yaklaşık 15 kovan bulundu. Saldırının hedefinde bulunan 34 ECZ 546 plakalı otomobilde yapılan inceleme de ise yaklaşık 10 kurşun girişinin olduğu belirlendi.

OTOMOBİLDE BULUNANLAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Saldırıya uğrayan otomobilde bulunan ve kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi, polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

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#Ataşehir#Pusu#Silahlı Saldırı

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