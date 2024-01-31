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Ataşehir'de panik anları: Freni patlayan kamyon, park halindeki aracın üstüne devrildi

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#Ataşehir#Kamyon#Fren
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 16:10

İstanbul Ataşehir'de yokuş çıktığı sırada freni patlayan kamyon önce boş bir binanın istinat duvarına vurdu, ardından park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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Olay, saat 14.30 sıralarında İstanbul Ataşehir İlçesi, Barbaros Mahallesi, Ezgi Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Hamza Öztürk hakimiyetindeki kamyon yokuşu çıktığı sırada freni patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon önce boş bir binanın istinat duvarına çarptı, ardından da park halindeki A.A. ismindeki sürücüye ait hafif ticari aracın üzerine devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayda kamyonda bulunan sürücünün arkadaşı Ümit Sakallıoğlu, "Frenimiz üst tarafta tutmadı. Onlardan kaçalım derken geri geri kaydık duvara vurduk. Yaralı yok" dedi.

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#Ataşehir#Kamyon#Fren

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