Ataşehir'de otelin restoranına baskın! 26 kişiye ceza yağdı...

Polis ekipleri, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bulunan otelin restoranının kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, restorana baskın düzenledi. Ekipler içeride bulunan 26 kişiye, sosyal mesafe ihlali ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle, 90 bin 194 lira para cezası kesti. Ayrıca ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen restoran mühürlendi.

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