MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAtaşehir'de korkutan yangın
GeriGündem Ataşehir'de korkutan yangın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KORKMAZ / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 16.07.2020 - 18:32,Son Güncelleme:

Ataşehir'de korkutan yangın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ATAŞEHİR'de 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay, Ataşehir Mevlana Mahallesi Fatihbey Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin dumanları fark etmesiyle, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasından binada mahsur kalan yatalak bir kadın itfaiye ekipleri tarafından duman tahliyesi yaptıktan sonra kurtarıldı. Dumandan etkilenen kadına ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi. Olay ile ilgili polis soruşturma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle