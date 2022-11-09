Ataşehir'de katledilmişti! Başak Cengiz ölümünün 1'inci yıldönümünde anıldı

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Mimar Başak Cengiz (28), bir yıl önce, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıçla saldırıya uğrayarak, hayatını kaybetti. Cengiz için ölümünün birinci yıldönümünde adının verildiği sokakta anma programı düzenlendi. Anmaya Cengiz'in ailesi ve sevenleri ile AK Parti Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi Esma Ersin ile kadınlar, Başak Cengiz Sokak'taki anmada, Başak Cengiz'in öldürüldüğü yere karanfil bırakıldı.



Anne Beyhan Cengiz, " Kızım senden özür diliyorum. Seni koruyamadım.



Kızımın artık sevenleri var. Kızımı yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Kalbimin acıdan nasıl kıvrıldığını göstermek isterdim. Bu acıyla beni yalnız bırakmadınız. Her zaman yanımda oldunuz" dedi.Baba Avni Cengiz "Başak unutulmuyor, unutulmayacak. Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun herkesten"diye konuştu.