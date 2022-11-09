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Ataşehir'de katledilmişti! Başak Cengiz ölümünün 1'inci yıldönümünde anıldı

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#İSTANBUL#Ataşehir#Başak Cengiz
Ataşehirde katledilmişti Başak Cengiz ölümünün 1inci yıldönümünde anıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 12:20

İstanbul Ataşehir'de samuray kılıçla uğradığı saldırıda katledilen 28 yaşındaki Başak Cengiz, ölüm yıldönümünde adının verildiği sokakta ailesi ve sevenleri tarafından anıldı.

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Mimar Başak Cengiz (28), bir yıl önce, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıçla saldırıya uğrayarak, hayatını kaybetti. Cengiz için ölümünün birinci yıldönümünde adının verildiği sokakta anma programı düzenlendi. Anmaya Cengiz'in ailesi ve sevenleri ile AK Parti Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi Esma Ersin ile kadınlar, Başak Cengiz Sokak'taki anmada, Başak Cengiz'in öldürüldüğü yere karanfil bırakıldı.

Ataşehirde katledilmişti Başak Cengiz ölümünün 1inci yıldönümünde anıldı

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Anne Beyhan Cengiz, " Kızım senden özür diliyorum. Seni koruyamadım.

Ataşehirde katledilmişti Başak Cengiz ölümünün 1inci yıldönümünde anıldı
Kızımın artık sevenleri var. Kızımı yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Kalbimin acıdan nasıl kıvrıldığını göstermek isterdim. Bu acıyla beni yalnız bırakmadınız. Her zaman yanımda oldunuz" dedi.

Ataşehirde katledilmişti Başak Cengiz ölümünün 1inci yıldönümünde anıldı

Baba Avni Cengiz "Başak unutulmuyor, unutulmayacak. Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun herkesten"diye konuştu.
Ataşehirde katledilmişti Başak Cengiz ölümünün 1inci yıldönümünde anıldı


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#İSTANBUL#Ataşehir#Başak Cengiz

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