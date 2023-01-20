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Ataşehir'de dehşet! Kuryeyi ezmeye çalıştı

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#Ataşehir#Trafikte Kavga#Kurye
Ataşehirde dehşet Kuryeyi ezmeye çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 09:37

Ataşehir'de otomobil sürücüsünün trafikte tartıştığı motosikletli kuryeye üst üste 2 defa çarpıp ezmeye kalkması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 18 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde İnönü Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; park halindeki otomobilini hareket ettiren sürücü kavşaktan yola doğru geçmek istedi. O sırada motosikletli kurye, ters yöne girmek için otomobilin önünde durdu. Otomobilin önünde duran motosikletli kurye ile sürücü arasında tartışma yaşandı.

KURYEYE ÜST ÜSTE İKİ DEFA ÇARPTI

Yaşanan tartışma sonrası sürücü otomobiliyle motosikletli kuryeye üst üste 2 defa çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye motosikletiyle yol kenarına düştü. Kurye daha sonra aracın yanına giderek sürücüyle tartışmaya devam etti.

Ataşehirde dehşet Kuryeyi ezmeye çalıştı

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Kuryeyi ezmeye kalkan otomobil sürücüsü, ardından aracıyla uzaklaştı. Yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı Muhammet Pekşen, "Motosikletin arkasından aracıyla 2 defa vurduğunu gördüm. Daha sonra tartışmaya başladılar. Yol verme tartışması. Bilinçli olarak vurdu. Motosikletli vurmanın etkisiyle yan yattı. Tekrar kalktı" dedi.

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#Ataşehir#Trafikte Kavga#Kurye

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