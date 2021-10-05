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Ataşehir'de boru patladı! Sular metrelerce yükseldi

#Ataşehir#İSKİ#Su Borusu
Ataşehirde boru patladı Sular metrelerce yükseldi

Ataşehir'de çalışma yapıldığı sırada iş makinesi İSKİ'ye ait su borusunu patlattı. Tazyikli su metrelerce havaya yükselirken, çevredekiler ıslanmamak için büyük çaba sarf etti.1 buçuk saat sonra ekipleri suyu kesti.

Ataşehirde boru patladı, sular metrelerce yükseldiAtaşehirde boru patladı, sular metrelerce yükseldi
Ataşehirde boru patladı, sular metrelerce yükseldi

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Olay saat 12.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İSKİ ekipleri çalışma yaptığı sırada, iş makinesi su borusunu patlattı. Patlamanın etkisiyle basınçlı su metrelerce yükseldi. Sokakta yürüyenler ıslanmamak için büyük çaba sarf etti.

Ataşehirde boru patladı Sular metrelerce yükseldi

Ekipler suyu kapatmak için uzun süre uğraştı. Önce bir işçi suyu kapatmaya çalıştı, fakat tazyikli su nedeniyle başarılı olamadı. Daha sonra iş makinesi kepçe ile suyun basıncını kapatmaya çalıştı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmaların ardından su kesildi.

Caddede market sahibi Burhan Arda "Ekipler burada çalışma yaptığı sırada kepçe, su borusunu patlattı.1 buçuk saattir akıyor, ekipler kesmeye çalışıyor" diye konuştu.

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#Ataşehir#İSKİ#Su Borusu