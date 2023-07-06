Ataşehir’de bekçi köpeği dehşeti 

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İstanbul Ataşehir’de bekçi köpeğinin saldırısına uğrayan Aynur Kaynar ağır yaralandı. Yargıtay üyesi Hayri Kaynar’ın eşi olduğu öğrenilen ve Barbaros Mahallesi’nde hâkim ve savcı lojmanlarında oturan Aynur Kaynar’a, dün 17.00 sıralarında Bahçem Sokak’ta yürüdüğü sırada kangal cinsi bekçi köpeği saldırdı. Kaynar, saldırıda boynundan ve başından ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Kaynar, İçerenköy’de bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynar’ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, mahalleli köpeğin bölgedeki bir inşaatın bekçi köpeği olduğunu iddia etti.

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Olay sırasında sesleri duyarak yardıma koşan Mesut Üreyil, “Tek bir köpek saldırmış. Kadının kafasından tutup parçalamış. Kadın hareketsiz kaldığında saldırmıyordu ama hareket edince saldırıyordu. Köpeğe taş atarak şuradaki binaların içine kapattık. Köpek saldırgandı bize de saldırdı. Ambulans kadını götürdü” dedi.

Olayla ilgili konuşan Bahar Demir ise “Bizim de her gün kullandığımız yol. İşe gidip geliyoruz. polis ve zabıtaya söylediğimiz halde ilgilenmediler. Kadını parçaladıysa yarın beni de parçalar. Şu an psikolojim bozuldu” diye konuştu. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, inşaatın bekçisi ise gözaltına alındı.