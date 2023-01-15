Ataşehir'de 3 kişinin yaralandığı kaza anları kamerada

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Ferhatpaşa Mahallesi'nde 11 Ocak Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında iddiaya göre Muhammet Çağatay'ın kullandığı otomobile, sola dönüş yapmak istediği sırada arkasından hızla gelen bir otomobil çarptı. Kazaya neden olan otomobil savrularak park halindeki 2 araca daha çarptıktan sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Muhammet Çağatay, "Caddede dönüş yaptığım esnada arkadan gelen otomobil sol taraftan hızlı bir şekilde çarptı. Bana çarptıktan sonra park halindeki 2 otomobile daha çarptı. Çarpan araçta 2 kişi yaralandı, benim de omzum çıktı. polis, ambulans geldi. Yaralıların durumu ağır değildi" dedi.

3 kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.