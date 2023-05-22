ATA’nın adayı Sinan Oğan tarafını bugün açıklıyor

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Sinan Oğan’ın ikinci turda desteğini, Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan yana açıklamaya yakın olduğu bildirildi. Oğan’ın beş maddelik protokol imzalayıp Erdoğan’a desteğini açıklaması bekleniyor.

Oğan’ın, Erdoğan görüşmesi öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldiği belirtilirken, Erdoğan’ın ise görüşmelerinde Oğan’a, kamuoyuna açıkladıkları 5 maddelik koşul listesini anımsatarak, “Bunu hemen protokole döküp imzalayalım ve açıklayalım, bizi destekleyin” dediği bildirildi. Oğan’ın ise “Buna ben tek başıma karar veremem, ittifak bileşenlerimle görüşmem lazım” diye yanıt verdiği öğrenildi.

ÖZDAĞ TARAFSIZ KALABİLİR

Kulislerde, ATA İttifakı’nın güçlü ismi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ise tarafsız kalabileceği belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre Özdağ, Kılıçdaroğlu için, “Kazanacağı inancını görmedim, hazırlıksız buldum” değerlendirmesini yaptı. Özdağ, karar vermeden önce son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bugün 14.00’te Zafer Partisi Genel Merkezi’nde bir görüşme yapacak. Talebin Kurtulmuş’tan geldiğini ifade eden Özdağ, ziyaretin ardından partinin yetkili organları ile değerlendirme yapacaklarını kaydetti.

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ÖZ: ATA İTTİFAKI SONA ERDİ

Seçimin ikinci turunda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklayan ATA İttifakı ortaklarından Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, dün Halk TV yayınında ATA İttifakı’nın sona erdiğini duyurarak, “ İttifak biliyorsunuz, seçimle birlikte başlar, seçim bittiği zaman nihayetlenir. ATA İttifakı resmen, hükmen sona ermiştir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca’nın alacağı karara saygı duyarım. Adayımız Sinan Oğan bey de bir oy almıştır,o da dilediği şekilde hareket edebilir” dedi.