Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarihler aralığında alınıyor. Başvuruların ardından süreci başarı ile tamamlayan vatandaşlar görevlerine başlıyorlar. Geçtiğimiz günlerde sözleşmeli öğretmen alımları için başvuruların 1 Haziran ve 12 Haziran tarihleri aralığında alınacağı duyuruldu. Peki atanan sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

ATANAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "18 Mart'ta atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnameleri 22 Haziran'da atandıkları illere gönderilecek." denildi.

BAKAN SELÇUK’TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Ataması gerçekleşen ancak göreve başlayamayan öğretmenlere ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Selçuk, "Okullar açıldığında öğretmenlerimizin hiçbir hak kaybı olmadan atama süreçleri tamamlanmış olacak, hiç merak etmesinler." ifadelerini kullandı.

YENİ ALIMLAR HAZİRAN AYINDA OLACAK

Sözleşmeli öğretmenlik, Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamaca, "Haziran ayında yapılacak "Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları" tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum." dedi.