Atalay’ın vekilliği düşürüldü

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Gezi Parkı davasından 18 yıl hapis cezası kesinleşen Can Atalay hakkında Yargıtay’ın verdiği son karar TBMM Başkanlığı tezkeresi olarak Genel Kurul’un bilgisine sunuldu. Meclis’i yöneten Başkanvekili Bekir Bozdağ kararı dün okuttu. TBMM İçtüzüğü’ne göre Genel Kurul’un bilgisine sunulan tezkere için herhangi bir oylama yapılmıyor. Bozdağ da olaylı oturumda kararı okuttuktan sonra Atalay’ın milletvekilliğinin düştüğünü açıkladı.

BAĞIRIŞLAR ARASINDA KARAR OKUNDU

TİP, DEM, CHP ve Saadet milletvekilleri, kararı okutan Bozdağ’ın Başkanlık Divanı’ndaki makamının önüne ellerinde Anayasa kitapçıklarıyla yürüdü. AK Partili vekiller ile muhalefet milletvekilleri, gerginlik sırasında karşı karşıya geldi. Olayın kavgaya dönüşmesi diğer milletvekilleri tarafından engellendi. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bozdağ’ın bulunduğu yere Anayasa kitapçığı fırlattı. Katip Üye ve Bozdağ’ın ısrarlı tutumuyla bağırışlar arasında karar okunarak işlem tamamlandı. Böylece Atalay’ın TBMM üyeliğinin sona erdiğini bildiren Bozdağ, yükselen tepkiler üzerine ara verdi.

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DİRENECEĞİZ, MÜCADELE EDECEĞİZ

Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine muhalefetten gelen tepkiler özetle şöyle:

* CHP Genel Başkanı Özgür Özel: En büyük sorumluluk sahibi Meclis Başkanı’ nın ta kendisidir. Bütün Türkiye’ye sesleniyoruz. Anayasa’nın yok sayılması, devletin yok sayılmasıdır. Direneceğiz, mücadele edeceğiz. Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz.

* İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Anayasamız, milletin andıdır! Andını çiğnediğiniz bir milletin iradesini bu saatten sonra nasıl temsil edeceksiniz?

* Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Artık bu iktidarı tanıyamıyorum. Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, seçmen özgürlüğünün ipotek altına alınması, seçilenlerin hürriyetinin tehdit edilmesidir. Bu kararı alanları kınıyorum.

YENİDEN AYM YOLU

Atalay dosyasında AYM iki kez ‘hak ihlali’ kararı verirken, Yargıtay ise AYM’nin kararlarına uymayıp iki kez ‘mahkûmiyeti kesinleştirme’ye hükmetmişti. Şimdi dosyanın yeniden AYM’ye gitmesi bekleniyor. Atalay’ın avukatı Özgür Urfa Hürriyet’e, CHP’li Enis Berberoğlu ve HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu örneklerinde olduğu gibi Meclis kararına karşı AYM’ye başvuracaklarını söyledi. Urfa AYM’nin ihlal, tahliye ve yargılamanın durması kararı vermesi ve yerel mahkemenin uymasıyla Atalay’ın yeniden milletvekili olacağını anlattı.