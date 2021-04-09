Atak’ta bir ilk

Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, mesleğe komiser yardımcısı olarak başladığını, daha sonra Havacılık Daire Başkanlığı’nın pilotaj sınavında başarı göstererek eğitimlere katılmaya hak kazandığını söyledi. Pilotaj eğitiminin ardından Bell 429 ve Atak helikopterlerinin intibak eğitimlerini de başarıyla tamamladığını belirten Karabulut, son 2 yılı pilot olmak üzere 4 yıldır Emniyet Teşkilatında görev yaptığını söyledi. Dünya üzerinde ilk kez bir polis teşkilatının, görev konseptini değiştirerek taarruz helikopterini envanterine kattığına ve bu alanda pilotlar yetiştirdiğine dikkati çeken Karabulut, “Ben de Atak pilotu olduğum için gururluyum. Türkiye’nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan, bu görevi ifa etmekten ayrıca gurur duymaktayım” dedi.

UZUN MENZİLLİ HEDEF TESPİTİ

Atak helikopterinin ‘tandem’ adı verilen kokpit dizaynına sahip olduğunu, önde ‘gunner’, arkada kaptanın oturduğunu dile getiren Karabulut, “Gece ve gündüz görüntüleme flir sistemiyle uzun menzillerde hedef teşhisi ve tespiti yapabiliyoruz” dedi.

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