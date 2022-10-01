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Ata sporları dolu dizgin...ata sporları dolu dizgin...

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#Dünya Göçebe Oyunları#İznik#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Ata sporları dolu dizgin...ata sporları dolu dizgin...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 07:00

Bursa’nın İznik ilçesinde yapılan Dünya Göçebe Oyunları’nda ikinci gün, renkli müsabakalara sahne oldu.

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Mas güreşi, aşırtmalı aba güreşi, atlı okçuluk, geleneksel okçuluk gibi karşılaşmalarda sporcular kıyasıya rekabet etti. İlk 3’üne Kırgızistan’ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun dördüncüsü, İznik Gölü’nün kıyısında devam ediyor. “Gelenekten Geleceğe Bir’iz!” sloganıyla gerçekleştirilen 4. Dünya Göçebe Oyunları’nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele veriyor.

‘ÇOK BÜYÜK EMEK VAR’

Alanı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, oyunlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Oyunlar güzel bir şekilde devam ediyor. 103 ülkeden 3 binden fazla sporcuyla geleneksel sporlarda en güçlü ve büyük organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Çok büyük bir emek ve gayret var. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Dünya Etnospor Konfederasyonu’na, tüm paydaşlarımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize teşekkür ediyorum. 4. Dünya Göçebe Oyunları’nda sadece spor yok. Burada kültürel ve sanatsal aktiviteler, gastronomi, çocuklar ile gençlere yönelik çalışmalar da var. Tüm halkımızı pazar akşamına kadar buraya bekliyoruz.” 

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#Dünya Göçebe Oyunları#İznik#Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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