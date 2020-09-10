ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları için beklenen güne girildi. Türkiye genelinde pek çok öğrencisi bulunan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 9 Eylül tarihinde yapmış olduğu yaz okulu sınavının ardından sonuçlar için değerlendirme aşamasını tamamladı. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları için üniversiteden gelen açıklamalar
ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları herhangi bir aksilik olmaması halinde üniversitenin belirlediği tarihte erişime açılacak. Her bir ders için 20 soruya cevap veren ve 30 dakikada sınavlarını tamamlayan öğrenciler, yaz okulu neticesinde aldıkları sonuçları internet üzerinden öğrenebilecek.
ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları 10 Eylül Perşembe gününden itibaren erişime açılacak. Sonuçların sisteme yüklenmesinin bugün içerisinde tamamlanması halinde sonuç ekranına bugün içerisinde ulaşılabilecek.
Online Yaz Okulu sınav notunun başarı notuna katkısı %100 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.
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