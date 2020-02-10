ATA AÖF bütünleme sonuçları için pazartesi beklentisi! Sonuçlar ne zaman açıklanır?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları, 10 Şubat Pazartesi günü pek çok öğrencinin gündeminde yer alıyor. AÖF bütünleme sınavı sonuçları aracılığıyla güz dönemi sınav sonuçlarını öğrenebilecek olan öğrenciler, sonraki döneme geçiş yapabilecek. Peki, ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o öğrencilerin gündemindeki o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları, 1-2 Şubat tarihinde tamamlanan sınavların ardından merakla sorgulanmaya başlandı.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları, sınavın tamamlanmasının üzerinden 14 gün geçmesiyle birlikte açıklanıyor. Bu kapsamda ATA AÖF sınav sonuçlarının 16-17 Şubat tarihlerinde açıklanacağı söylenebilir.

İşte, 2020 yılının ATA AÖF sınav ve kayıt takvimi;

SINAV 81 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavını, 81 ilin tamamında bulunan 94 sınav merkezinde yaptı.

02-03 Şubat 2020 tarihlerinde üç oturumda yapılan Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavına, 7 lisans, 4 lisans tamamlama ve 28 önlisans programında eğitim hizmeti alan 156 bin 104 öğrenci katıldı. Sınav kapsamında 1356 engelli öğrenciden 577 tanesine farklı oturumlarda özel salonlar ve 2826 yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi.

Öğrencilerin tercihleri bağlamında tespit edilen bölgelere göre düzenlenen sınav merkezlerinde üç oturumda 1186 binada, 104 Sınav Merkez Yöneticisi, 1186 Bina Sınav Sorumlusu, 591 Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, 1186 Bina Yöneticisi, 13 bin 506 Salon Başkanı, 15 bin 378 Gözetmen ve 2936 Yedek Gözetmen sınav merkezlerinde bulunduruldu. Bu sayılara sınav evrak sevk işlemlerinde görev alan kişiler ve güvenlik görevlileri dahil edildiğinde yaklaşık 50 bine yakın kişi sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması için görev aldı.