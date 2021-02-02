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Haber GiriÅŸ: 02.02.2021 - 00:09 | Son GÃ¼ncelleme:

ATA AÖF bütünleme sÄ±navlarÄ± ne zaman? 2020-2021 AÖF  Atatürk Üniversitesi bütünleme sÄ±nav tarihi

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ATA AÖF bütünleme sÄ±navlarÄ± ne zaman? 2020-2021 AÖF  Atatürk Üniversitesi bütünleme sÄ±nav tarihi
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ATA AÃ–F bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navÄ± tarihleri belli oldu.Â  AÃ–F 2020-2021 sÄ±nav takvimini aÃ§Ä±klayan AtatÃ¼rk Ãœniversitesi, bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ±nÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda online olarak yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Final sÄ±navÄ±nda istedikleri baÅŸarÄ±yÄ± yakalayamayan Ã¶ÄŸrencilerin katÄ±lÄ±m saÄŸlayacaÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ± ise yapÄ±lan deÄŸerlendirmenin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klanacak. SÄ±nav sonuÃ§larÄ± obs.atauni.edu.tr adresinden yayÄ±mlanacak. Ä°ÅŸte, ATA AÃ–F bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ±nÄ±n tarihleri ile ilgili bilgiler.Â

ATA AÃ–F bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ± iÃ§in beklenen aÃ§Ä±klama geldi. Final SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± sonrasÄ± bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ±nÄ±n tarihi belli oldu.Â  Ãœniversiteden gelen aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re online olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ± 8-19 Åžubat'ta organize edilecek.Â 

ATA AÃ–F BÃœTÃœNLEME SINAVLARI

2020-2021 GÃ¼z YarÄ±yÄ±lÄ± Online bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ± Ã¼niversitenin takvimine gÃ¶re, 8-19 Åžubat 2021'de yapÄ±lacak. SÄ±navlar online gerÃ§ekleÅŸecek.

BÃ¼tÃ¼nleme SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± obs.atauni.edu.tr adresinden yayÄ±nlanacak.

ATA AÃ–F bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ± ne zaman 2020-2021 AÃ–FÂ  AtatÃ¼rk Ãœniversitesi bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±nav tarihi

FÄ°NAL SONUÃ‡LARI AÃ‡IKLANDI

2020-2021 GÃ¼z YarÄ±yÄ±lÄ± Online Final SÄ±navÄ± SonuÃ§larÄ± AÃ§Ä±klandÄ±. Ã–ÄŸrenciler Final SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ±na obs.atauni.edu.tr adresinden ulaÅŸabilecek.

GÃ¶nderilen itirazlar deÄŸerlendirilip geri bildirimler sistem Ã¼zerinden yapÄ±lacaktÄ±r.

DÄ°PLOMALAR NASIL DÃœZENLENÄ°YOR?

TÃ¼m dersleri baÅŸarÄ± ile tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda mezuniyetiniz sisteme iÅŸlenir ve diplomanÄ±z hazÄ±rlanmaya baÅŸlar. Bu iÅŸlem tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda diplomanÄ±z Ã–ÄŸrenci Bilgi Sistemi (OBS)â€™de kayÄ±tlÄ± adresinize kargo ile gÃ¶nderilir ve tarafÄ±nÄ±za SMS ile bilgilendirme yapÄ±lÄ±r.

DiplomalarÄ± adreslerine gÃ¶nderilen ancak teslim edilemeden FakÃ¼ltemize iade edilen Ã¶ÄŸrenciler ÅŸahsen ya da vekalet verdikleri yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan diplomalarÄ±nÄ± teslim alabilirler.

Diplomada isim, soyisim, T.C. kimlik numarasÄ±, anne adÄ±, baba adÄ±, doÄŸum yeri, doÄŸum tarihi, program ve mezuniyet tarihi gibi bilgiler yer almaktadÄ±r.

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