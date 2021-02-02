ATA AÃ–F bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ± ne zaman 2020-2021 AÃ–FÂ  AtatÃ¼rk Ãœniversitesi bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±nav tarihi

ATA AÃ–F bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ± iÃ§in beklenen aÃ§Ä±klama geldi. Final SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± sonrasÄ± bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ±nÄ±n tarihi belli oldu.Â Ãœniversiteden gelen aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re online olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ± 8-19 Åžubat'ta organize edilecek.Â

ATA AÃ–F BÃœTÃœNLEME SINAVLARI

2020-2021 GÃ¼z YarÄ±yÄ±lÄ± Online bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±navlarÄ± Ã¼niversitenin takvimine gÃ¶re, 8-19 Åžubat 2021'de yapÄ±lacak. SÄ±navlar online gerÃ§ekleÅŸecek.

BÃ¼tÃ¼nleme SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± obs.atauni.edu.tr adresinden yayÄ±nlanacak.

FÄ°NAL SONUÃ‡LARI AÃ‡IKLANDI

2020-2021 GÃ¼z YarÄ±yÄ±lÄ± Online Final SÄ±navÄ± SonuÃ§larÄ± AÃ§Ä±klandÄ±. Ã–ÄŸrenciler Final SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ±na obs.atauni.edu.tr adresinden ulaÅŸabilecek.

GÃ¶nderilen itirazlar deÄŸerlendirilip geri bildirimler sistem Ã¼zerinden yapÄ±lacaktÄ±r.

DÄ°PLOMALAR NASIL DÃœZENLENÄ°YOR?

TÃ¼m dersleri baÅŸarÄ± ile tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda mezuniyetiniz sisteme iÅŸlenir ve diplomanÄ±z hazÄ±rlanmaya baÅŸlar. Bu iÅŸlem tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda diplomanÄ±z Ã–ÄŸrenci Bilgi Sistemi (OBS)â€™de kayÄ±tlÄ± adresinize kargo ile gÃ¶nderilir ve tarafÄ±nÄ±za SMS ile bilgilendirme yapÄ±lÄ±r.

DiplomalarÄ± adreslerine gÃ¶nderilen ancak teslim edilemeden FakÃ¼ltemize iade edilen Ã¶ÄŸrenciler ÅŸahsen ya da vekalet verdikleri yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan diplomalarÄ±nÄ± teslim alabilirler.

Diplomada isim, soyisim, T.C. kimlik numarasÄ±, anne adÄ±, baba adÄ±, doÄŸum yeri, doÄŸum tarihi, program ve mezuniyet tarihi gibi bilgiler yer almaktadÄ±r.

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