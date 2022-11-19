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Astsubaydan da kötü haber geldi

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#Manisa#Trafik Kazası#Buğra Kök
Astsubaydan da kötü haber geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 07:00

Manisa’da geçen çarşamba sürücüsü olduğu otomobilin traktörle çarpışması sonucu araçta bulunan annesi Hatice Kök’ü kaybeden astsubay Buğra Kök de bir hafta sonra yaşamını yitirdi.

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Manisa’nın Kula ilçesinde geçen çarşamba 17.30 sıralarında Uşak’tan İzmir yönüne giden Buğra Kök (25) yönetimindeki otomobil, aynı yönde giden T.T. (63) idaresindeki pulluk takılı traktöre arkadan çarptı. Kazada, pulluğa saplanan otomobilin sürücüsü hava astsubay Buğra Kök, annesi Hatice (53), babası Ercan Kök (54) ile yeğeni Metehan Dutar (3) ve traktör sürücüsü T.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Hatice Kök, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hastanede tedavisi devam eden Buğra Kök de dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Ercan Kök ve Metehan Dutar’ın hastanedeki tedavileri sürerken, taburcu edildikten sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü T.T. ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Manisa#Trafik Kazası#Buğra Kök

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