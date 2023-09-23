Astsubaya kurşunlara 2 tutuklama

Haberin Devamı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen Adil D.’nin evine operasyon düzenledi. Adil D., askerlerin üzerine tabancayla ateş açtı.

Teğmen Şule Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal yaralandı. Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Şüpheli Adil D. ile S.D., B.N.F. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adil D. ile o sırada evde bulunan kadın şüphelilerden S.D. tutuklandı, B.N.F. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.