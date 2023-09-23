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Astsubaya kurşunlara 2 tutuklama

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#Osmaniye#Uyuşturucu#Operasyon
Astsubaya kurşunlara 2 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 07:00

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda ateş açıp Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt’u şehit eden Adil D. ile o sırada evde bulunan bir kişi tutuklandı.

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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen Adil D.’nin evine operasyon düzenledi. Adil D., askerlerin üzerine tabancayla ateş açtı.

Astsubaya kurşunlara 2 tutuklama

Teğmen Şule Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal yaralandı. Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Şüpheli Adil D. ile S.D., B.N.F. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adil D. ile o sırada evde bulunan kadın şüphelilerden S.D. tutuklandı, B.N.F. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.  

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#Osmaniye#Uyuşturucu#Operasyon

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