Astsubay emeklilik yaşı 60’a çıkıyor

60 YAŞTA ALBAY VEYA BAŞÇAVUŞ

- Astsubay kıdemli başçavuşların 55 olan yaş haddi, 60’a kadar uzatılabilecek. Muvazzaf astsubay kaynakları arasında “yedek astsubaylık” da ekleniyor.

- Rütbe yaş sınırı; teğmen ve üsteğmen için 49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olacak. Terörle mücadelede görevli sağlık astsubayları sağlık tazminatı alacak. TSK ve Jandarma’da görevli tabip ve diş tabiplerine de ek sağlık tazminatı ödenecek. Sözleşmeli erbaş ve erler, hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden (kışladan veya kararg-htan) ayrılabilecek.

GENERALLERİN DOSYASI BAKANLIĞA

- General ve amirallerin disiplin soruşturmalarını artık Genelkurmay değil Milli Savunma Bakanlığı yürütecek. General ve amiraller hakkında karar vermek üzere Milli Savunma Bakanı’nın başkanlığında, Genelkurmay Başkanı, ilgili Kuvvet Komutanı, Bakan Yardımcısı, Genelkurmay Personel Başkanı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile Personel Genel Müdürü’nün katılımıyla kurul oluşturulacak.

AMİRE HAPİS YETKİSİ

- Teklif yasalaştığında disiplin amirleri erbaş ve erlere, 7 ila 30 gün arasında disiplin hapsi uygulayabilecek. Oda hapsi, yedek subaylar, yedek astsubaylar ile erbaş ve erlerin askerlik sürelerine eklenecek ve o kadar geç terhis edilecek.