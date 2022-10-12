Assos ve Troya tünelleri açıldı: 5 dakikada Kazdağları yolculuğu

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün Beştepe’den Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan konuşmasında şu mesajları verdi:

“Açılışını yapacağımız Ayvacık-Küçükkuyu yolu ve tünellerin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 5.7 kilometreyi bulan tünelleriyle toplamda 9.6 kilometrelik bu yol Balıkesir ve İzmir’e ulaşımı sağlayan Kuzey-Güney aksının en önemli kısımlarından biridir. Böylece 1915 Çanakkale Köprüsü ile bölgede hızlanacak trafiğe cevap verecek yatırım bedeli 4.6 milyar lira olan bir projeyi daha şehrimize kazandırmış oluyoruz.

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TABİATA ZARAR VERMEDEN YOLU 2.5 KM KISALTTIK

Tüneller sayesinde Kaz Dağları’nın o muhteşem tabiatına en küçük zarar vermeden Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafeyi yaklaşık 2.5 km kısalttık. Daha önce 50 dakika süren yolculuğun 5 dakikaya inmesiyle hem zamandan hem yakıttan hem emisyondan elde ettiğimiz kazanç yılda 133 milyon liraya tekabül ediyor. Bu yolla birlikte bölgede artık bölünmüş yol standardına sahip olmayan güzergâh bırakmadık. Tünellere yapılan kaplama ve rölyeflerin projeye ayrı bir güzellik kattığına inanıyorum. Çanakkale Savaşı’nın önemli sembollerini içeren bu çalışmalar tünelleri kullanan vatandaşlarımıza zaferlerin coşkusunu da yaşatacaktır.

GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN VE KAHRAMANLARIN HATIRALARI

Cumhuriyetimizin üretim ve turizm kenti, iki kıtanın birleşim yeri Çanakkale’ye de böylesi yakışırdı. Tıpkı Anadolu’nun diğer yerleri gibi Çanakkale’nin de her köşesi tarihimizin hazineleriyle bezelidir. Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal’in ve bize o büyük zaferi yaşatan kahramanların hatıraları bu şehrin her avuç toprağında buram buram kokmaktadır. Ortasından deniz geçen Çanakkale tıpkı İstanbul gibi iki yakasındaki iki hisarla misafirlerini selamlamaktadır.

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KÖPRÜ VE OTOBAN TARİHE KAZILMIŞ MÜHÜR

Şehitliklerimizi abat ederek, yollarımızı yaparak her alanda Çanakkale’yi geliştirerek ecdadın emanetine sahip çıkıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü’yle boğazı geçen otoban projesi bile başlı başına tarihe kazılmış bir mühürdür. Şimdi Çanakkale ile birlikte 81 vilayetimizin tamamını saran yeni bir heyecanının yeni bir hamlenin daha çalışmalarını yürütüyoruz.”

TÜRKİYE SINIRLARDAN İBARET BİR ÜLKE DEĞİL

ERDOĞAN, “Türkiye’yi eski siyaseten zayıf, ekonomik olarak güçsüz, idari olarak dağınık, vizyon olarak kısır, hizmet olarak eksik günlerine geri döndürmek isteyenler elbette vardır” dediği konuşmasına şöyle devam etti: “Ama milletimiz demokrasi ve kalkınma reformlarıyla elde ettiği kazanımların kıymetini çok iyi biliyor. Ülkemizin heyecanının bunlardan geri gitmek değil daha ileri adımlar atmak olduğu gerçeği, vatandaşlarımızın zihninde mıh gibi yer etmiştir. Bu vizyon Türkiye’nin her şehrinin, milletimizin her ferdinin hayallerini, beklentilerini, yarınlarını kuşatacaktır. Türkiye asla haritada gözüken sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Bizim gönül sınırlarımız ecdadımızın üç kıta tarifiyle ifade ettiği genişliktedir. Biz kendimizle birlikte kalbi ve gözü bize yönelmiş tüm dostlarımız ve mağdurlar için büyük, güçlü Türkiye’yi inşa etmenin peşindeyiz.”

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SATRANÇ OYUNCUSU TİTİZLİĞİYLE PLANLIYORUZ

Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka bir iş yapmazken biz usta bir satranç oyuncusu titizliğiyle ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz” diyen Erdoğan, ‘Türkiye Yüzyılı’ hedeflerini şöyle anlattı: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını sıradan yıldönümü kutlamasının çok ötesine geçen Türkiye Yüzyılı atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce milletimizi 2023 hedeflerimizin ufkuyla buluşturmuşsak şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi dünyanın en büyükleri arasına yükseltmek için gereken altyapıyı kurduk. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda Türkiye’yi cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı haline getirecek büyük dönüşüme hazırlıyoruz. Küresel siyasi ve ekonomik krizler kimi alanlarda işimizi zorlaştırsa da bu büyük dönüşümün gerekliliğini ve kaçınılmazlığını teyit etmiştir. Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılar olmakla beraber imkânlarımız ve kararlılığımız daha büyüktür.

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KAZDAĞLARI NEFES ALACAK

- Çanakkale’nin güneydeki tatil beldeleri ile Balıkesir ve İzmir’e ulaşımını sağlayan güzergâhta trafik yoğunluğunu azaltmak için Ayvacık– Küçükkuyu arasında kalan tek yol kesimi, bölünmüş yol haline getirildi.

- 9.6 kilometre uzunluğunda 2x2 şeritli yolda, her biri çift tüplü iki tünel inşa edildi. 1693 metrelik Assos Tüneli ve 4 bin 17 metrelik Troya Tüneli’nin hizmete girmesiyle Çanakkale - İzmir ve Çanakkale - Balıkesir Yolu’nda bölünmüş yol bütünlüğü sağlandı.

- Yol 2.5 kilometre, ulaşım süresi ise 45 dakika azaldı. Bu sayede yıllık olarak zamandan 111 milyon 300 bin, akaryakıttan 21 milyon 700 bin TL tasarruf sağlanacağı hesaplandı.

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- Yıllık karbon salınımı 4 bin 422 ton azalırken, yolun büyük kısmı tünellerle geçileceği için Kazdağları’nın doğası korunacak.