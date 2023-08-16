Aspendos çatlağı

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ASLA KABUL EDİLEMEZ





“Antalya ve Aspendos’un tanıtımını Elon Musk üzerinden yapabileceğimiz bir fırsat doğabilir” fikriyle yapılan davete sert tepki gösteren Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Patara kazı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, “Bu daveti duyduğumdan beri nefesim daralıyor. Böyle bir şey asla kabul edilemez. Aspendos’un ruhuna aykırı bir davet. Kaldı ki Aspendos’un böyle bir tanıtıma ihtiyacı mı var. Kesinlikle kabul etmiyorum. Düpedüz saçmalık. Böyle bir şeyin dikkate alınacağını da düşünmüyorum” dedi.

TANITIMA İHTİYACI MI VAR





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Türkiye’nin önde gelen arkeologlarından Prof. Dr. Fahri Işık da davete karşı çıkarak şöyle dedi: “Kabul edilemez, dikkate alınamaz bir davet. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Olsa bile Aspendos Musk ve Zuckerberg’i tanıtır. Aspendos gibi tarihi niteliği çok büyük olan bir eserin bu arkadaşlara ihtiyacı mı var? Bu daveti gündem yaratmak için ortaya atılmış, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir şey olarak görüyorum.”

GLADYATÖRLER BU ARENADA SAVAŞTI

Davete tepki gösteren iki biliminsanının aksine bir düşünce belirten Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik ise şunları söyledi: “Bu konuyu tanıtım, turizm, arkeoloji ve Aspendos’un özelinde değerlendirmek lazım. Aspendos bir Roma tiyatrosu. Roma döneminde sadece müzikler olmuyordu. Kanlı gösteriler de vardı. Bazen gladyatörler bazen vahşi hayvan ve insan mücadeleleri vardı. Ve bu mücadeleler o tiyatroda da yapıldı. Kafesi bırakın kafessiz bu mücadeleler yapılıyordu. Ayrıca dünya bu tür şeyleri yapıyor. Çünkü elinizdeki altın bile olsa pazarlayamazsanız hiçbir şeysiniz. Adı geçen iki isim de dünya çapında çok bilinen isimler. Böyle bir gösterinin tanıtıma faydası olur.

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DÜNYA BUNU YAPIYOR

Elbette yapının korunmasına yönelik imzalanan sözleşmelere uymak şartıyla hareket edilmeli. Bu gösteri klasik müzikten daha fazla ses etkisi yaratmaz. Yapıya zarar vermez. Aspendos elbette dünya çapında ama daha fazla bilinmesinin kimseye zararı olmaz. Louvre Müzesi’nin 9 milyon ziyaretçisi varken müze içinde konser düzenlendi, klip çekildi. Müzenin ziyaretçi sayısı 11 milyona çıktı. Bana göre Aspendos’taki gladyatörlerden biri Elon diğeri Zuckerberg olabilir.”