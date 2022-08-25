Aslıhan Sinem Çiçek'in şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme: Beyaz aracın sahibi bulundu

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Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbrekleri iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi.

Çiçek'in şüpheli ölümü ile ilgili ekipler, Burak Kaya'yı (27) gözaltına aldı. Genç kızın telefonu üzerinde bulunan Kaya, sorgusunda Çiçek'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe 'gasp' suçundan tutuklandı.

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, beyaz aracın geçtiği noktalardaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerin ardından aracın plakasından, fırında çalışan arkadaşı C.A'.ya ulaşıldı.

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Ekipler, belirlenen adrese baskın yapıp, C.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.A., adliyeye sevk edildi. C.A., savcılık ifadesinde; Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümü ile ilgisinin olmadığını öne sürdü. Beyaz aracı ile Çiçek'i aldığını, daha sonra kendi evine geçtiklerini belirten C.A.'nın, bir süre zaman geçirdikten sonra genç kızın evden tek başına ayrıldığını söylediği öğrenildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANNE REMZİYE ÇİÇEK: HER ŞEY O ARABADA

Anne Remziye Çiçek, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sinem o gün ‘İşe gidiyorum’ diyerek hızlıca evden çıktı. Bir daha da görmedim. Son zamanlar bir motor hevesi vardı. ‘Çalışıp kendime motor alacağım’ diye tutturmuştu. Motorunu almak istediği çocukla da o gün buluşmuş. Motora bakmışlar. Sonra da motorcu onu Helin ve Berfin adlı arkadaşlarının evine bırakmış ve gitmiş. Sinem’in arkadaşları ‘Sinem eve geldiğinde çok sinirliydi’ diyor. Motorcu çocuk ise ‘İşe başlayacağı için çok mutluydu’ diyor. Kamera görüntülerine göre beyaz bir araba gelmiş. Sinem o arabaya binip gitmiş. Telefonda da en son saat 16.09’da online olmuş. Her şey o arabada. Arkadaşlarının ifadeleri çelişkili, o arabadakilerin kim olduğunu bildiklerini düşünüyorum. Sinem uyuşturucu kullanmazdı. Ambulans da geç gelmiş.”