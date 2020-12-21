Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi? 2021 yılı yoklama işlemlerine ilişkin MSB'den tarih açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik sevk tarihleriyle ilgili, "Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir" açıklamasını yaptı.

22-24 aralık 2020 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevki planlanan yükümlülerin sevklerinin durdurulmasına ait duyuru

1. pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir.

2. ocak 2021 ayına yapılan erteleme işlemi sadece deniz kuvvetleri komutanlığı ve jandarma genel komutanlığı emrine 22-24 aralık 2020 tarihleri arasında sevkleri planlanan yükümlüleri kapsamaktadır.

3. 23-25 kasım 2020 tarihlerinde sevki planlanan ancak sevkleri 22-24 aralık 2020 tarihlerine ertelenen yükümlülerin sevk tarihlerinde bir değişiklik yoktur. bu yükümlülerin sevkleri 22-24 aralık 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

4. yükümlüler sevke tabi oldukları dönemleri e-devlet aracılığıyla takip edebileceklerdir.

Yükümlülerin, yoklamalarını yaptırmak amacıyla e-Devlet üzerinden başvurmaları veya bizzat askerlik şubelerine müracaat etmeleri istenen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Yoklama işlemlerini e-Devlet üzerinden başlatacak yükümlüler, 'www.turkiye.gov.tr' adresindeki asal yoklama işlemleri başlığı altında bulunan asal yoklama başvurusu linkinden, vesikalık fotoğraflarını yükleyip, gerekli formları doldurduktan sonra T.C. kimlik kartları ve varsa sağlık durumlarına ilişkin raporları ile birlikte kayıtlı bulundukları aile hekimlerine müracaat ederek yoklamalarını yaptıracaklardır. Yoklamalarını askerlik şubesi üzerinden yaptıracak yükümlüler, T.C. kimlik kartları, varsa öğrenim belgesi, sürücü belgesi, meslek veya sanatlarına ilişkin bonservis, sertifika, kurs belgesi ve sağlık durumlarına ilişkin raporları yanlarında bulunduracaklardır. Yurt dışında bulunan yükümlüler yoklamalarını bulundukları yerdeki yurt dışı temsilciliklerimize veya yurt içinde en yakın askerlik şubesine başvurarak yaptıracaklar.

Engelli yükümlülerin, e-Devlet üzerinden engelli sağlık kurulu raporunun Sağlık Bakanlığından elektronik ortamda alınarak Milli Savunma Bakanlığına asker alma işlemleri için paylaşılmasına açık rıza onayı vermeleri gerekmektedir. Açık rıza onayı vermeyen/veremeyen engelli yükümlülerin kendisi veya kanuni vasisinin en yakın askerlik şubesine giderek yoklama işlemlerini tamamlatması gerekmektedir.

2021 içinde lise ve üzeri seviyedeki okullardan mezun olan yükümlülerden, erteleme hakkını kullanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2021'e kadar dilekçe ve mezuniyet veya ilişik kesme belgeleri ile en yakın askerlik şubesine müracaat etmeleri veya e-Devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. 2'nci madde kapsamında bulunan yükümlüler, 31 Aralık 2021 tarihine kadar mazeretsiz olarak yoklamalarını yaptırmamaları, mazeretlerini gösterir belgelerini askerlik şubelerinde veya yurt dışı temsilciliklerimizde bulundurmamaları halinde, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 21'inci maddesi gereğince yoklama kaçağı işlemine tabi tutularak haklarında aynı kanunun 24'üncü maddesi gereğince cezai müeyyide uygulanacaktır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir."