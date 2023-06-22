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Askeri helikopter, kayalıklardan düşen yaralı için havalandı

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#Tunceli#Askeri Helikopter#Tunceli Haberleri
Askeri helikopter, kayalıklardan düşen yaralı için havalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 17:47

Tunceli’de kayalıklardan düşüp yaralanan İ.G. (27), askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

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Nazımiye ilçesinde, Alevi vatandaşlar tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba ziyaretgahına gelen İ.G., ziyaretgahın üst kısmındaki 2 bin 100 rakımda bulunan mağaraya çıktı. İ.G., buradan dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine sevk edilen ambulans, kayalık bölgeye ulaşamayınca askeri helikopter talep edildi. İl Jandarma Komutanlığı’ndan sağlık ve jandarma ekipleriyle havalanan helikopter, İ.G.’yi alarak, ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı. Baş ve ayağından yaralan İ.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. 

Askeri helikopter, kayalıklardan düşen yaralı için havalandı

 

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#Tunceli#Askeri Helikopter#Tunceli Haberleri

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