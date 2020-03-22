AA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 17:36,
Askeri birliklerde Corona Virüs tedbirleri uygulanmaya devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askeri birliklerdeki yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiğini bildirdi. MSB, Corona Virüse karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşların sıkça havalandırıldığını, Mehmetçiklerin ateşinin de takip edildiğini belirtti.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Corona Virüse karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşların sıkça havalandırıldığı, Mehmetçiklerin ateşinin de takip edildiği belirtildi.
Açıklamada, ortak kullanım alanlarının da detaylı şekilde dezenfekte edilmeye devam edildiği kaydedildi.
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