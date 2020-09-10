MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAskerden dönen genç trafik kazasında hayatını kaybetti
GeriGündem Askerden dönen genç trafik kazasında hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 10.09.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

Askerden dönen genç trafik kazasında hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Askerden dönen genç trafik kazasında hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'da klima bakım işiyle uğraşan Latif Uçar (23), servisten döndüğü sırada aracıyla karıştığı kazada hayatını kaybetti. Uçar'ın vatani görevini kısa bir süre önce tamamlayarak evine döndüğü öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde meydana geldi. Klima bakım işiyle uğraşan Latif Uçar, 07 EJN 99 plakalı otomobili ile Ramazan Akbilek'in kullandığı 07 DM 818 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta yaralı halde bulunan Uçar'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Uçar, ambulansla yakında bulunan bir hastaneye götürüldü. Bir süre önce askerden geldiği öğrenilen Uçar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölen sürücünün cenazesi yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak toprağa verilmek üzere Manavgat ilçesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle