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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 11:17,Son Güncelleme:

Asker uğurlamada sosyal mesafe unutuldu

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Asker uğurlamada sosyal mesafe unutuldu
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BURDUR otogarında asker uğurlamaya gelen bazı kişilerin sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

Vatani görevini yapmak için askeri birliklerine gitmek üzere memleketlerinden ayrılan gençler, aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu. Polis ekiplerinin sosyal mesafeye uyulması konusunda sürekli olarak anons yapmasına ve vatandaşları uyarmasına rağmen birçok kişinin bu kurala uymadığı gözlendi.

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