Asker uğurlamada 'koronavirüs' yine unutuldu

Kentin farklı ilçelerinde dün gece, koronavirüse yönelik alınan tedbirler ihlal edilerek asker eğlenceleri düzenlendi. Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda araçlarını kırmızı ışık süresince durduran gençler, cadde ortasında göbek atarak oynadı. Temizlik, sosyal mesafe, maske kuralların hiçe sayıldığı görüntülerin benzeri Kepez ilçesinde de kameralara yansıdı. Varsak Mahallesi'nde akan trafikte otomobillerini durduran gençlerden bazılarının silah ile havaya ateş ettiği anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.







Antalya Otogarı'nda da askere giden gençlerin uğurlanması sırasında maske takılsa da sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Askere gönderiler genç kucaklanıp havaya fırlatıldı. Muratpaşa ilçesinin Gebizli Mahallesi'ndeki bir sokakta da gençler, asker eğlencesi düzenledi. Yol ortasında karşılıklı göbek attı. Vatani görevi için askere gidenlerin ve arkadaşlarının kısıtlamayı ihlal eden bu görüntüleri cep telefonu kameralarına anbean yansıdı ve sosyal medyada da paylaşıldı.