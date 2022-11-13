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Asker arkadaşları, 33 yıl sonra Konya'da buluştu

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#Konya#Asker#Arkadaş
Asker arkadaşları, 33 yıl sonra Konyada buluştu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 12:25

ASKERLİK görevini Balıkesir'in Çayırhisar ilçesinde o dönem 'Ordudonatım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı' adını taşıyan askeri birliğin Özel Ulaştırma Bölüğü'nde görev yapan 24 arkadaş, 33 yıl sonra Konya'da içtimada buluştu. Asker arkadaşları o dönem binbaşı olarak görev yapan komutanları Zafer Angın'a içtimada tekmil verdi.

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Askerlik görevlerini 1989- 1991 yılları arasında o dönem 'Ordudonatım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı' adını taşıyan askeri birliğin Özel Ulaştırma Bölüğü'nde görev yapan arkadaşlar, 5 yıl önce ilk kez askeri birliğin bulunduğu Balıkesir'de buluştu. Her yıl her birinin memleketlerinde buluşmaya karar veren asker arkadaşları daha sonra Rize ve Aydın'da bir araya geldi. Pandemi nedeniyle ara veren asker arkadaşları, bu yıl ise askerlerden Arafa Soydan'ın memleketi Konya'da buluştu. Buluşmaya 24 kişi ve o dönem komutanları olan emekli binbaşı Zafer Angın da katıldı. Bir otelde toplanan asker arkadaşları, komutanlarına içtimada tek tek tekmil getirdi. Ardından da askerlik günlerindeki hatırlarını anlatıp sohbet etti.

Asker arkadaşları, 33 yıl sonra Konyada buluştu


'ONLARI GÖRÜNCE GENÇLEŞTİM'

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Komutanları emekli binbaşı Zafer Angın, askerlerini görünce gençleştiğini belirterek, "1989-1991 yılları arasında Balıkesir Özel Ulaştırma Birliği’nde görev yaptık. Ben bölük komutanlarıydım. Arkadaşlarımızdan gelenleri burada ağırlayıp, görüşmek, gençleşmek ve birbirimizi unutmamak için buradayız. Bu birlikteliğimizi devam ettirmeye çalışacağız. Onları görünce gençleştim. Bizlerin çok değiştiğimizi ve çok geliştiğimizi de gördüm" dedi.

Asker arkadaşları, 33 yıl sonra Konyada buluştu


O dönemde askerlik yapan Kastamonulu Fatih Mehmet Gülşen, "Çok mutluyuz. Aramızdan vefat eden arkadaşlarımız var. Onlar için üzgünüz. Normalde daha kalabalığız, ama bu yıl sayımız biraz düştü. Bu çok güzel bir duygu. Zaten birçoğuyla devamlı görüşüyorduk. Burada tekrar buluşmak bambaşka bir duygu. İnşallah ileride çocuklarımız da katılır" diye konuştu.
Asker arkadaşları, 33 yıl sonra Konyada buluştu

Yine o dönemde askerlik yapan Mersinli İlyas Ateş ise, "Konya'ya silah arkadaşlarımızla, dostlarımızla, canlarımızla buluşmaya geldik. Daha önceki katılıma gelemedim, ama şimdi buradayım. Buradaki dostlarımızla 33 yıl sonra görüşmek güzel" dedi.

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#Konya#Asker#Arkadaş

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