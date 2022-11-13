Asker arkadaşları, 33 yıl sonra Konya'da buluştu

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Askerlik görevlerini 1989- 1991 yılları arasında o dönem 'Ordudonatım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı' adını taşıyan askeri birliğin Özel Ulaştırma Bölüğü'nde görev yapan arkadaşlar, 5 yıl önce ilk kez askeri birliğin bulunduğu Balıkesir'de buluştu. Her yıl her birinin memleketlerinde buluşmaya karar veren asker arkadaşları daha sonra Rize ve Aydın'da bir araya geldi. Pandemi nedeniyle ara veren asker arkadaşları, bu yıl ise askerlerden Arafa Soydan'ın memleketi Konya'da buluştu. Buluşmaya 24 kişi ve o dönem komutanları olan emekli binbaşı Zafer Angın da katıldı. Bir otelde toplanan asker arkadaşları, komutanlarına içtimada tek tek tekmil getirdi. Ardından da askerlik günlerindeki hatırlarını anlatıp sohbet etti.



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Komutanları emekli binbaşı Zafer Angın, askerlerini görünce gençleştiğini belirterek, "1989-1991 yılları arasında Balıkesir Özel Ulaştırma Birliği’nde görev yaptık. Ben bölük komutanlarıydım. Arkadaşlarımızdan gelenleri burada ağırlayıp, görüşmek, gençleşmek ve birbirimizi unutmamak için buradayız. Bu birlikteliğimizi devam ettirmeye çalışacağız. Onları görünce gençleştim. Bizlerin çok değiştiğimizi ve çok geliştiğimizi de gördüm" dedi.

