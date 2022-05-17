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Asiye'ye pitbull saldırısında tutuklu 3 sanık, 3'üncü kez tahliye oldu

#Asiye Ateş#Pitbull#Saldırı
Asiyeye pitbull saldırısında tutuklu 3 sanık, 3üncü kez tahliye oldu

Gaziantep'te Asiye Ateş'in (4) sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanmasıyla ilgili açılan davada tutuklu yargılanan 3 sanık, 3’üncü kez tahliye edildi.

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Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021 tarihinde babasının görevli olarak çalıştığı sitenin basketbol sahasında 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş, ağır yaralandı. Gaziantep ve Antalya'da tedavi gören Asiye'nin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden Mustafa Elibol, Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak ve Zeliha Can tutuklandı.

Minik Asiye'den sevindiren haber! Taburcu olduGaziantep'te 2 Pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, tedavisi tamamlanarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden öğle saatlerinde taburcu edildi.
daha fazla video içinMinik Asiye'den sevindiren haber! Taburcu oldu

Şüpheliler hakkında 'olası kastla yaralama, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından dava açıldı. 4 tutuklu sanık, 21 Şubat'ta görülen duruşmada tahliye edildi.

Asiyeye pitbull saldırısında tutuklu 3 sanık, 3üncü kez tahliye oldu

Ancak itiraz üzerine sanıklar yeniden tutuklandı. 28 Nisan'da görülen duruşmada tutuklu sanıklar, yeniden tahliye oldu. Ancak, savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme olan 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak ve Mustafa Yiğit'in tutuklanmasına karar verdi.

Avukatlarının tutukluluğa yönelik itirazı üzerine bugün 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, heyet 3 sanığın tahliyesine karar verdi. 

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