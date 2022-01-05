Asiye oyuncak istemiş

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Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye, 50 saat sonunda uyandırılarak normal servise alınmıştı.

‘AMELİYAT YAKINDA’

Asiye’nin durumunun önceki günlere göre daha iyi olduğunu belirten baba Hüseyin Ateş, “Yakın zamanda ameliyat olacak. Asiye’nin birkaç isteği vardı. Biraz oyuncak istedi. Hayırseverler tarafından oyuncak geldi. Hamburgeri çok seviyordu, hamburger aldık. Yiyebiliyor ama yüzündeki sinirlerde tahribat olduğu için yerken sıkıntı yaşayabiliyor. Asiye için sadece dua edin. Devlet büyükleri bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor” dedi.