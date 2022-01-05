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Asiye oyuncak istemiş

#Asiye Ateş#Pitbull#Gaziantep
Asiye oyuncak istemiş

Gaziantep’te geçen 22 Aralık’ta oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş’e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 26 Aralık’ta 4 saatlik operasyonla doku nakli yapılmıştı.

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Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye, 50 saat sonunda uyandırılarak normal servise alınmıştı.

‘AMELİYAT YAKINDA’

Asiye’nin durumunun önceki günlere göre daha iyi olduğunu belirten baba Hüseyin Ateş, “Yakın zamanda ameliyat olacak. Asiye’nin birkaç isteği vardı. Biraz oyuncak istedi. Hayırseverler tarafından oyuncak geldi. Hamburgeri çok seviyordu, hamburger aldık. Yiyebiliyor ama yüzündeki sinirlerde tahribat olduğu için yerken sıkıntı yaşayabiliyor. Asiye için sadece dua edin. Devlet büyükleri bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor” dedi.

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#Asiye Ateş#Pitbull#Gaziantep

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