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Asiye Atalay'ın öldürüldüğü dehşet anını anlattılar: Geri döndü ve vurdu

#İstanbul#Esenler#Asiye Atalay
Asiye Atalayın öldürüldüğü dehşet anını anlattılar: Geri döndü ve vurdu

İstanbul Esenler'de sokak ortasında başından silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Olayın görgü şahidi Sibel Hastel, "Kızın önünde bir otomobil durdu. Kızı kurtarmak istedi. Kız çocuğa 'Git kurtar kendini buradan' diye bağırdı. Sonra çocuk geri geldi. Silahı kafasına dayadı ancak silah ateş etmedi. Daha sonra bir daha geri döndü ve vurdu" dedi.

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İddiaya göre Asiye Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki Asiye hayatını kaybetti.

"SİLAHLA SÜREKLİ VURMAYA ÇALIŞIYORDU"

Olayın görgü şahidi Sibel Hastel, "Boğuşma sesleri geldi. İlk başta silah tutukluk yaptı. Ben oyuncak silah sandım. Korkutmaya çalışıyor gibi geldi. Daha sonra kız yere düştü. Zaten o an vurulmuş. Yere düştükten sonra kızın elinde kan gördüm. Kızın önünde bir araba durdu. Kızı kurtarmak istedi. Kız çocuğa 'Git kurtar kendini buradan' diye bağırdı. Sonra çocuk geri geldi. Silahı kafasına dayadı ancak silah ateş etmedi. Daha sonra bir daha geri döndü ve vurdu. Aralarında çok fazla boğuşma olmadı. Zaten sanırım daha önceden tartışıp gelmişler. Daha önce bacağından vurmuş, görenler oldu. İtiş kakış oldu. Çocuk silahla sürekli vurmaya çalışıyordu. Biz silahı sonradan fark ettik. Bir anda vurdu zaten. Vurduktan sonra panikledi ve hemen kaçtı" diye konuştu.

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Asiye Atalayın öldürüldüğü dehşet anını anlattılar: Geri döndü ve vurdu

"KIZ 'GİT' DEDİKTEN SONRA DÖNDÜ VE VURDU"

Mahalle sakini Ayşe Hastel ise, "Kızı öyle görünce çığlık attım. Bağırarak çok ağır laflar söyleyerek kaçtı. Bende şoktayım, bu gece uyku bile uyuyamadım. Çok üzüldüm. Çocuk sürekli etrafta dolanıyordu. Kız yerdeyken 'Git' dedi. Bize silahı doğrultacak diye korktuk. Kız 'Git' dedikten sonra döndü ve vurdu. Vurduğu gibi kaçtı zaten" şeklinde konuştu.

Asiye Atalay'ın ölmeden önceki son anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Görüntülerde vatandaşların ambulansı aramaları için bağrıştıkları anlar duyuluyor.

 

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#İstanbul#Esenler#Asiye Atalay

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