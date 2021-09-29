Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi son yolculuğuna uğurlandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tam kapanma mı geliyor Canlı yayında açıkladıTam kapanma mı geliyor? Canlı yayında açıkladı#Tam Kapanma
İsviçreden gelen haber umut olduİsviçre'den gelen haber umut oldu!#Bitcoin Fiyatları
Cüneyt Çakırın üzerine yürüdü Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdü! Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...#Cüneyt Çakır
Soçide kritik zirve… Erdoğan: Suriyede barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlıSoçi'de kritik zirve… Erdoğan: Suriye'de barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
En yetkili kurum açıkladı... İşte korona aşısının yan etkileriEn yetkili kurum açıkladı... İşte korona aşısının yan etkileri#Koronavirüs
Salgını kontrol altına aldık diyerek duyurdular... Tüm Kovid-19 önlemleri kaldırıldı'Salgını kontrol altına aldık' diyerek duyurdular... Tüm Kovid-19 önlemleri kaldırıldı! #Koronavirüs
Böylesi görülmedi Devletin kopya önlemi hayatı felç etti...Böylesi görülmedi! Devletin kopya önlemi hayatı felç etti...#Hindistan
Başkentte tüyler ürperten cinayet Elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü bulunduBaşkentte tüyler ürperten cinayet! Elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü bulundu#Ankara
Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı Duruşma sonrası sözleri dikkat çektiSeyhan Soylu hakkında yakalama kararı! Duruşma sonrası sözleri dikkat çekti#Seyhan Soylu
Yıllar sonra ilk kez açıkladı Üç ay aşk yaşadıkYıllar sonra ilk kez açıkladı! 'Üç ay aşk yaşadık'#Mehmet Ali Erbil
Afrikada korkunç cinayetler Cadı avında kadınları yaktılarAfrika'da korkunç cinayetler! 'Cadı avında' kadınları yaktılar!#Cadı Avı
Seçil Gürden itiraf: Serdarın eski eşi Chloe üzülmesin diye...Seçil Gür'den itiraf: Serdar'ın eski eşi Chloe üzülmesin diye...#Serdar Ortaç
Milyonların huzurunda aşk notu: Tatlı aşkım güneşin etrafında 58inci yolculuğundaMilyonların huzurunda aşk notu: Tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci yolculuğunda#Pierce Brosnan
Kuraklık artınca dünya çareyi Osmanlıda bulduKuraklık artınca dünya çareyi Osmanlı'da buldu#İklim Krizi
Türkiyedeki Fransız şirketlerden flaş karar Fransız Bakan duyurdu...Türkiye'deki Fransız şirketlerden flaş karar! Fransız Bakan duyurdu...#Fransa
HABERLERGündem Haberleri

Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi son yolculuğuna uğurlandı

#Erkan Karahüyüklü#Asit Kuyusu#Fabrika
Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de fabrikanın ek inşaat alanındaki asit kuyusuna düşen ve kendisini kurtarmaya çalışan işçi Erkan Karahüyüklü ile birlikte hayatını kaybeden fabrika sahibi Bayram Kurtuluş (70), toprağa verildi.

Haberin Devamı

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın ek inşaat alanını gezen fabrika sahiplerinden Bayram Kurtuluş, dün kapağı açık olan ve gıda sanayisinde kullanıldığı belirtilen asit kuyusuna düştü.

Korkunç olay Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ile kurtarmaya çalışan işçi hayatını kaybetti

İlgili Haber:Korkunç olay! Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ile kurtarmaya çalışan işçi hayatını kaybetti

Bu sırada durumu fark eden işçilerden Erkan Karahüyüklü (48) de Kurtuluş'u kurtarmak için kuyuya girdi. Çevredekilerin yardımıyla kuyudan çıkarılan 2 kişi, ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtuluş ile Karahüyüklü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bayram Kurtuluş için Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde bugün cenaze namazı kılındı.

Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Kurtuluş'un cenazesi, kılınan namazın ardından Esentepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İşçi Erkan Karahüyüklü'nün cenazesinin ise Vadişehir Mahallesi'ndeki Mahmutoğlu Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi.

Haberin Devamı

Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi son yolculuğuna uğurlandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erkan Karahüyüklü#Asit Kuyusu#Fabrika