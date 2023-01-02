Asistan doktora jiletle dehşeti yaşatmıştı! Yargıtay'dan Bayram Kaynak için son karar

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Olay, 16 Ekim 2019'da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde meydana geldi. Diz ağrısı şikayetiyle gelen Bayram Kaynak'ı, asistan doktor Kadir Songür muayene edip, ilaç yazdı. Kaynak, "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek kurumdan ayrıldı. Daha sonra tekrar hastaneye gelen Kaynak, bir anda Songür'ün odasına girip, elindeki jiletle saldırdı. Kadir Songür kanlar içinde kaldı, ilk müdahaleyi de meslektaşları yaptı. Jiletin koroner damara zarar vermediği, ancak derin kesiğe neden olduğu belirlendi. Kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından Kaynak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Kaynak, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı, kararı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada 20 yıllık hapis kararına, 'bozma kararı' çıktı. Heyet, sanığın 2017 yılında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde akut psikotik bozukluk tanısıyla yatarak tedavi gördüğünü, buradan alınan raporlarda sanığın akli dengesinin akıllıca yaşam sürmesi için kısmen yeterli olduğu ve akli dengesinin normal yaşam sürmesine kısmen izin verdiği belirtildi.

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YEREL MAHKEMENİN KARARI ONANDI

Olay sonrası adli tıp kurumunun verdiği rapor ile bu hastaneden verilen rapor arasında farklılıklar olduğuna kanaat getiren heyet, İstanbul Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi ve devamında 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor alınması, bu raporlar arasında çelişki bulunması halinde, çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor alınmasına hükmetti. 2021 yılının Aralık ayında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Kaynak, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin oy çokluğuyla aldığı karara, cezanın 20 yıl hapis olması gerektiği yönünde görüş bildiren mahkeme başkanı, karara muhalefet şerhi koyduğunu söyleyerek duruşmayı bitirdi. İtiraz üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde görüldü. Temyiz istemlerini inceleyen daire, istinaf başvurusunun esastan reddine ve hükmün tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğuna karar verip, Songür’e verilen 18 yıllık hapis cezasını onadı.

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Kadir Songür (26)