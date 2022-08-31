Asırlık zafer gururu

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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı, yurt genelinde törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Birçok merkezde, sıcak havaya rağmen 7’den 77’ye tüm vatandaşlar törenlere yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk anıtlarına çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Geçit törenlerinde askerlerin ve araçların geçişleri alkışlarla takip edildi.

YER-GÖK KIRMIZI BEYAZ

Kapadokya’da sıcak hava balonlarının sepetine Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı. Sabah erken saatlerde havalanan balonlar, Kapadokya semalarını kırmızı beyaza boyadı. Türk Hava Yolları ve İGA İstanbul Havalimanı da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında dev bir kutlamaya imza attı. Havalimanındaki tüm birim ve iştiraklerin araçları ile katıldığı büyük ve zorlu operasyonda 3 uçak ve 108 araçla, zemine devasa bir ‘100’ sayısı yazıldı.

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Fraport TAV Antalya Havalimanı’nda da yolcu salonları, kırmızı beyaz balonlarla süslendi.

VATAN’DA GEÇİT TÖRENİ





İstanbul’daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları her yıl olduğu gibi Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’ndaki törenle başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1’inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu törende sırayla çelenklerini Cumhuriyet Anıtı’na bıraktı. Ardından Yerlikaya, Sivri ve İmamoğlu, Vatan Caddesi’nde askeri aracın üzerinden tören birliklerini ve halkı selamladı.



ZAFER İÇİN YÜZDÜ







Henüz 18 yaşında geçirdiği kaza nedeniyle iki kolunu kaybeden ve Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 30 farklı ülkeden 850 yüzücü İle Çanakkale Rotary Kulübü’nün düzenlediği 35. Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması’nda Boğaz’ı yüzerek geçti. Daha önce de iki kez İstanbul Boğazı’nı yüzerek geçen Hançerli, “Mustafa Kemal’in evlatları, çocukları olarak ecdadımızın gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı’nın yanında bizimki küçük zaferler. Azim, kararlılık, bilgi ve cesaret” dedi.

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‘KIBRIS’A IŞIK OLDU’

30 Ağustos Zafer Bayramı, KKTC’de de bir dizi etkinlik ve geçit töreniyle kutlandı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’daki törende yaptığı konuşmada, Anadolu’yu işgalden kurtaran taarruzun Kıbrıs Türk halkına da ışık olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk halkının tarihinden güç alarak bugün de yoluna Anavatan Türkiye ile devam ettiğini ifade eden Tatar, Büyük Önder Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andı.





Kütahya’da Türk bayraklarıyla donatılan Dumlupınar Şehitliği, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelenlerin akınına uğradı. Binlerce kişi abideye çıkıp, merdivenlerde Türk bayrağı açtı. Ziyaretçiler 500 şehit mezarının bulunduğu alanda zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamadı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi de 100’üncü yıla özel olarak 3 bin 743 metrelik tek parça dev Türk bayrağı hazırladı. Bayrak, Dumlupınar ilçesinden en önde Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Kazım Uysal ve aralarında çocukların da olduğu binlerce kişi tarafından ellerin üzerinde şehitliğe getirildi.