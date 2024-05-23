Asırlık tatların son buluşma noktası: Ege lezzeti

Haberin Devamı

Türk Mutfağı Haftası’nın üçüncüsü dün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde düzenlenen ‘Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı’ etkinliğiyle başladı. Her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında tüm dünyadaki Türkiye Büyükelçilikleri’nde de kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, sürdürülebilir Türk mutfağının birbirinden lezzetli, sağlıklı, geleneksel ve atıksız reçeteleri öne çıkarılıyor. Her yılın teması ise farklı. İlk yıl İstanbul Mutfağı, geçtiğimiz yıl Antakya Mutfağı özelinde menüler hazırlandı. Bu yıl ise yurtdışında, Turizm Bakanlığı’nın Turkagean tanımlamasına gönderme olarak Ege lezzetleri, yurtiçinde ise 81 ilin coğrafi işaretli ürünleriyle hazırlanan özgün lezzetler tanıtılacak. Bu tanıtımlardaki en büyük amaç Türk mutfağını geleceğe iz bırakan yaklaşımı ve tarifleriyle, kaliteli malzemeleri, özünde atıksız olması, sürdürülebilirliği, dünya beslenme trendlerine uygunluğu, kültürü, hikâyesi ve tüm derinliği ile uluslararası ölçekte tanıtmak.

Haberin Devamı

YABANCI MİSAFİRLERİMİN ETKİLENDİĞİ YEMEKLER

Bu yıl yurtdışı tanıtımları için seçilen konsept de tam günün trendlerini yakalayacak, bizi tanımayanları şaşırtacak türden. Bunu özellikle yurtdışından ağırladığım misafirlerimde çok görüyorum. Geçirdiğimiz birkaç günün sonunda en etkilendikleri yemekler hep mutfağımızın sağlıklı ve bitki bazlı yüzünü gördükleri bolca zeytinyağlı sebzelerle, bakliyat odaklı tabaklarla donatılmış sofralar oluyor. Türk Mutfağı’nın kebap ve dönerden öte bir yanı olduğunu, zeytinyağlarımızın kalitesini, tarhana gibi bilge ve sağlıklı malzemelerimizi görenler sandığımızdan çok daha fazla etkileniyorlar kurduğumuz o kadim sofralarda.

Hünkar beğendi

EGE MÖNÜSÜNDE NELER VAR

Büyükelçiliklerimiz Türk Mutfağı Haftası’nın en önemli paydaşlarından oluyor. Elçiliklerin çoğu emektar şeflerimizi mutfaklarında ağırlayarak o hafta verdikleri davetlerde bulundukları ülkelerde mutfağımızı anlatıyorlar. Ege menüsü ise şöyle: Sofraya atılan Ege zeytin ve peynirleri, tarhana çorbası, mücver, fava, zeytinyağlı taze fasulye, zeytinyağlı biber dolma, otlu börek, otlu gözleme, karides güveç, İzmir köfte ve incir uyutması. İçecek olarak ise Ege bölgesine ait çok eski tarifler olan somata ve suma servis edilecek. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Türk kahvesi ve Türk çayı servisiyle de misafirlere kapsamlı bir deneyim yaşatılıyor.

Haberin Devamı

Yurtiçinde yapılacak olan etkinliklerde de 81 ilimizin coğrafi ürünleriyle hazırlanmış yemekler ve bunlarla oluşturulan mönüler sunulacak. Türkiye’nin 1637’si mahreç işaretli, 565’i Menşei işaretli ve 16’sı Geleneksel olmak üzere Türk Patent Enstitüsü tarafından tescilli toplam 2218 ürün bulunuyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tescilli 21 ürün de mevcut.

Zeytinyağlı enginar

EMİNE ERDOĞAN: KIYMETİNİ BİLİYORUZ

- Emine Erdoğan, programın açılışında özetle şunları söyledi: “Anadolu, adeta insanlığın, medeniyetin, kültürel gelişimin bilgi bankasıdır. İlk tanesi on binlerce yıl önce toprağa düşmüş ata tohumlarının mekânıdır. Binlerce yıldır aynı göğün altında aynı tarifle pişirilen, günümüzde de aynı tariflerle pişirilmeye devam edilen kadim reçetelerin diyarıdır. Türk mutfağı, dünyanın ünlü mutfakları arasında sayılsa da çok az lezzet reçetesi dünyaya açıldı. Mutfağımızı hak ettiği şekilde dünyaya tanıtmak ve sahip olduğumuz kültürel zenginliği layıkıyla muhafaza ederek geleceğe taşımak amacı bizi 2021’de bir araya getirdi. ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’ kitabını çıkararak, atıksız ve sürdürülebilir tariflerimizi, halkımızın ve tüm insanlığın istifadesine sunduk. Kültürel çorak iklime karşı, yerel mutfakların özgün reçetelerini korumak mecburiyetindeyiz.”

Haberin Devamı

21 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN

- Etkinlikte Avrupa Birliği tescilli 21 coğrafi işaretli ürünün yer aldığı stantlar kuruldu. Bu stantlarda Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytin, Ayaş domatesi, Edremit körfezi yeşil çizik zeytini, Maraş tarhanası ve Ezine peyniri de yer aldı. Sergi, 1 ay boyunca gezilebilecek.

Tarhana çorbası