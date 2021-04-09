Asırlık ağaçları kesen firma 40 ağaçla kurtuldu

İstanbul Caddebostan’da, Tanzimat Sokak’taki eski bir bina 4 yıl önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Binanın yeniden yapılması sırasında firma çalışanları bahçedeki 4 ağacı kesti. Aralarında 100 yıllık bir fıstık çamının da bulunduğu ağaçların kesilmesine sosyal medyadan büyük tepki geldi. Kadıköy Belediyesi firmaya 40 ağaç dikme cezası verdi. İnşaat firması dün 40 yetişmiş ağacı Kadıköy Belediyesi’ne teslim etti.

OKSİJEN HESABI YAPILDI

Belediyeden yapılan açıklamada, inşaat firmasına kesilen cezanın nasıl hesaplandığı şöyle anlatıldı: “Belediyelerin özel mülkiyette bulunan ağaçların kesilmesi durumunda, para cezası uygulama yetkisi bulunmamaktadır. Ancak, belediyemizce izinsiz kesilen ağaçlar için ağaçların çapları ve cinsleri göz önünde bulundurularak, oksijen hesapları yapılarak yasal işlem uygulanmaktadır. İnşaat firmasına cezai işlemler uygulanmış olup, belediyemizin Özgürlük Parkı’na 40 adet ağaç teslimi yapılmıştır.”

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