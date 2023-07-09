Aşırı sıcakların ardından sağanak alarmı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul dahil 12 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışlar Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı oldu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de bugün için uyarıda bulundu. Prof. Dr. Şen, “Batı Karadeniz büyük risk altında görünüyor şu anda. Aniden taşkın meydana gelebilir, kaçamazsınız. Yarın (bugün) yağışlar çok daha kuvvetli ve şiddetli olacak” dedi.

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu , Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon’un doğusu ve Artvin’in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. (DHA / İHA)

Haberin Devamı

YOLLAR GÖL OLDU

Kocaeli’de şiddetli yağış sebebiyle deniz ve dereler taştı, yollar göle döndü.

DERELER TAŞTI

Bursa’da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran yağış sebebiyle İznik ilçesindeki bazı dereler taştı. Suların kapladığı ilçede vatandaşlar zor anlar yaşadı. Derelerden taşan sular, evlerin bahçesinden ve caddelerden aktı.

ŞİLE’DEMAHSUR KALDILAR

Şile’de dün sabah saatlerinde etkili olan yağmur Hacıllı Mahallesi’ndeki dere yatağının taşmasına neden oldu. Derede mahsur kalan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Kamp yapan 2 kişi ise bir ağaca çıkarak sel sularından kurtulmaya çalıştı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, mahsur kalan 2 kişiyi helikopterle kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Haberin Devamı

AKÇAKOCA’DA BUGÜN DENİZE GİRMEK YASAK

İBB Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de metrekareye 30-35 kg arasında yağış düştüğünü bildirdi. Öte yandan Düzce’nin Akçakoca ilçesinde beklenen fırtına nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

Ordu Altınordu’da da sağanak yağışta taşkın nedeniyle Bülbül Deresi üzerindeki 4 köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. (Fatma AKSU / İSTANBUL)

ŞİMŞEKLER ÇAKTI

Erzurum’un Uzundere ilçesinde çekilen şimşek fotoğrafları kartpostallık görüntüler oluşturdu.