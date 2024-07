Aşırı sıcaklarda bunlara dikkat

Haberin Devamı

TERLEMEMEYE ÖZEN GÖSTERİN

- Yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, bazı bölgelerde sıcaklıklarla nem oranının da artması sağlığı olumsuz etkiliyor. Aşırı kiloluluk, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların (tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler vb.) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerden. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir.

UZUN SÜRE GÜNEŞLENMEYİN

- Günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalı. Dışarıda çalışması gerekenler mümkün olduğunca güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmeli. Dışarıda bulunulduğunda açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli, geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalı. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (10.00-16.00) denize girilmemeli, güneşlenilmemeli. Bu saatlerin dışında denize girmek isteyenler yüksek koruma özelliği olan güneş koruyucu kremler kullanmalı, şapka ve gözlük gibi gerekli koruyucu önlemleri almalı ve uzun süre kesintisiz güneşlenmemeli.

BOL SU TÜKETİN

- Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2.5 litre (12-14 su bardağı) sıvı tüketilmeli. Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için her zamankinden fazla miktarlarda sıvı alınmalı. Mide kramplarına neden olabileceği için çok soğuk ve buzlu içecekler tercih edilmemeli. Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulma riski olan besinler (et, yumurta, süt, balık vb.) açıkta bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmeli.

ÇOCUK VE HAYVANLARI ARABADA BIRAKMAYIN

- Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar araçların içerisinde kesinlikle bırakılmamalı. Araçların iç ısıları, klima olsa dahi park edildikten çok kısa süre sonra yükselir. Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alınmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmeli.

HAZİRAN REKORU

AVRUPA İklim Değişikliği Servisi Copernicus, 2024 Haziran’ının “şimdiye kadar kaydedilen en sıcak haziran ayı olduğunu” açıkladı. Haziran ayrıca, sanayi öncesi döneme göre 1.5 santigrat derece daha sıcak olan 12’nci ay olarak da tarihe geçti. Deniz suyu sıcaklıklarının da art arda 15 aydır rekor kırdığı belirtildi.