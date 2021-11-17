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Aşırı hız facia getirdi: 1 ölü, 5 yaralı

#Konya#Kaza#Ölüm
Aşırı hız facia getirdi: 1 ölü, 5 yaralı

Konya'da, aşırı hız nedeniyle (230 km) sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjdeki yön levhası direğine çarptı. Motor kısmı yerinden fırlayan ve hız ibresi 230 kilometrede takılı kalan otomobilde bulunan aynı aileden Muhammet Emin Karaca (11) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

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Orhan Karaca yönetimindeki 35 ART 834 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün aşırı hızlı olması nedeniyle kontrolden çıkıp, refüjdeki yön levhası direğine çarparak karşı şeride geçti. Motoru yerinden fırlayan otomobilde bulunan Muhammet Emin Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Orhan Karaca, Hatice Karaca, Tuğba Karaca, Azra Karaca ve Emirhan Karaca ise yaralandı.

Aşırı hız facia getirdi: 1 ölü, 5 yaralı

Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Muhammet Emin'in cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaca ailesinin İzmir'den yola çıktığı öğrenilirken, kaza sonra aracın hız ibresinin 230 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Aşırı hız facia getirdi: 1 ölü, 5 yaralı

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#Konya#Kaza#Ölüm

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