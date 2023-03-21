‘Aşırı hava olayları’nda rekor artış

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Rapora göre; özellikle 2018'den sonra şiddetli yağış-sel, fırtına, dolu, kar başta olmak üzere her geçen yıl aşırı hava olaylarının giderek arttığı ve yılda 750'nin üzerine çıktığı belirlendi. 2021 ve 2022 yıllarında ise 1000'in üzerinde meteorolojik afet yaşandı.



KURAKLIĞIN HER TÜRLÜSÜ



Meteoroloji'nin sıcaklık, yağış ve kuraklıkla ilgili raporlarına göre de 2023'ün 2 aylık döneminde yağışlar, mevsim normallerinin çok altında gerçekleşti. Standart Yağış İndeksi (SPİ) metoduna göre hazırlanan 2023 Şubat ayı meteorolojik kuraklık durumuna göre; son 3 aylık haritada, Marmara, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı noktalarında 'olağanüstü kuraklık' tespit edildi. Aynı haritada Antalya, İzmir, Erzurum, Artvin, Ardahan ve Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları haricindeki tüm bölgelerde 'olağanüstü' kurak dışında 'çok şiddetli', 'şiddetli' 'orta' ve 'hafif' kurak alanlarının yoğunluğu dikkati çekiyor.